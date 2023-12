Woodsland – C. Janinet trio 17 Rue de Montberthaut Mont-Saint-Jean, 8 mars 2024, Mont-Saint-Jean.

Mont-Saint-Jean Côte-d’Or

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-08 21:00:00

fin : 2024-03-08

.

La LITANIE DES CIMES

Trio acoustique, musique des sous-bois

Lauréat Jazz Migration 2020

Fort d’un premier disque qui avait su séduire et fut défendu sur scène de nombreuses fois, la formation que conduit le violoniste Clément Janinet propose aujourd’hui une suite. Avec le même soin accordé au son acoustique et aux couleurs enveloppantes, ce nouveau répertoire permet d’aller un peu plus loin dans le champ d’investigation qui définit l’identité de ce trio.

Clément Janinet : Violon, Composition

Elodie Pasquier: Clarinette

Bruno Ducret : Violoncelle

Créé en 2019, par le violoniste Clément Janinet avec Élodie Pasquier aux clarinettes et Bruno Ducret au violoncelle, La Litanie des cimes joue avec les grands mouvements, les tempos lents d’apparence, et des contemplations harmoniques. Au sein de ce trio, l’improvisation est libre et introspective sans être recluse. Les harmonies échangées sont sans cesse rebattues par la répétition des motifs. On y entendrait presque des dialogues agités. L’énergie y est ardente. Fouillis intime contre clarté commune, vivacité du trait contre délicatesse mélodique. Cette musique, très ouverte, pourrait sonner comme la bande son d’un film sur la fin d’un monde, entendue depuis le sommet des grands arbres.

C’est en effet une sonorité plus large, plus nerveuse, presque débridée qui accroche d’abord l’oreille, l’expérience partagée entre les trois musiciens ouvrant à une interprétation plus contrastée. En cela, la clarinette d’Élodie Pasquier s’élève avec clarté et une affirmation qui la rend indispensable comme pivot du groupe. Par son expressivité et son lyrisme, elle emporte les émotions de l’auditeur vers des contrées à fleur de peau que le premier chapitre de cette histoire laissait deviner mais n’avait pas réellement appréhendées.

Elle s’appuie, à juste titre, sur des motifs répétitifs et lancinants que Janinet développe depuis quelque temps. Avec des inflexions africaines ou contemporaines (on pense à Steve Reich et aux minimalistes américains comme dans son autre formation Ornette Under The Repetitve Skies), les cordes du violoncelle et celles du violon se répondent et se complètent dans un même geste, tissant des nappes nuancées d’une facture toujours renouvelée.

Ce travail sur l’itération a des effets hypnotiques et produit une musique sensuellement obsessionnelle. L’interprétation de la ballade de blues rural « Triplett Tragedy » par Bruno Ducret à la voix apporte un supplément d’incarnation à ce trio qui n’en manque pas et continue son investigation dans un univers n’appartenant désormais qu’à lui.

.

17 Rue de Montberthaut Café associatif le Là Itou

Mont-Saint-Jean 21320 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté



