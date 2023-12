Célébration, S. Texier et C. Marguet 4tet 17 Rue de Montberthaut Mont-Saint-Jean Catégories d’Évènement: Côte-d'Or

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-02 20:30:00

fin : 2024-03-02 . Célébration, la nouvelle création du quartet de l’année 2024 s’inscrit dans la continuité de son programme précédent, We Celebrate Freedom Fighters ! qui abordait certains personnages clés de notre histoire. Ce second volet du diptyque s’inspire de faits historiques marquants qui ont insufflé au monde un élan de liberté et d’espoir. Des événements qui ont rendu notre monde meilleur, tels que la Déclaration universelle des droits de l’homme, l’abolition de l’esclavage, le droit à l’avortement, la fin de l’Apartheid, l’avènement du Front Populaire, la création du premier parc National pour la protection de la nature, le droit de vote pour les femmes… Ces moments clés de l’histoire de l’humanité sont mis en avant par le quartet au travers d’un répertoire spécialement imaginé par S. Texier et C. Marguet. Fortement ancrée dans le jazz, cette musique dynamique est aussi profondément tournée vers les couleurs des musiques actuelles. Principalement issue des sons acoustiques du tuba, du saxophone et de la batterie, elle se nourrit aussi des sons électriques de la guitare, pour créer un son d’ensemble compact et enveloppant. Sébastien Texier : Sax alto, clarinettes – Manu Codjia : guitare électrique – François Thuillier : tuba – Christophe Marguet : batterie .

17 Rue de Montberthaut Café associatif le Là Itou

Mont-Saint-Jean 21320

