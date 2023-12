Glowing life – Sylvaine Hélary 4tet 17 Rue de Montberthaut Mont-Saint-Jean, 16 février 2024, Mont-Saint-Jean.

Mont-Saint-Jean Côte-d’Or

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-16 20:30:00

fin : 2024-02-16

.

Le nouveau quartet de l’incontournable flûtiste Sylvaine Hélary arpente une ramification plus électrique de son travail, en fabriquant ici des mélodies entêtantes, grésillements romantiques, hordes rythmiques amplifiées et flots de ritournelles embuées. Chaque morceau ainsi récolté, tels des portraits atemporels de personnages et situations imaginaires, laisse en son sillage les traces d’une bande-son captivante.

L’héritage d’anciennes légendes (Henry Cow, Robert Wyatt, Arto Lindsay, Stereolab) y côtoie l’émergence d’un monde aux étonnantes dimensions, où se dessinent les contours d’un paysage sonore singulier, reflet des expressions diverses et complémentaires des quatre personnalités musicales qui s’y expriment avec une joyeuse liberté.

Effet de passerelle entre la très anglaise école « Canterburry », le jazz contemporain et la pop expérimentale, ce groupe produit le son d’une vie aux couleurs scintillantes et phosphorescentes, une « Glowing Life » rafraîchissante, envoûtante et prometteuse d’avenirs radieux.

Sylvaine Hélary – flûtes traversières, voix, composition

Antonin Rayon – orgue Hammond B3, synthétiseur basse Moog, Clavinet

Benjamin Glibert – guitare & basse électriques

Christophe Lavergne – batterie

.

17 Rue de Montberthaut Café associatif le Là Itou

Mont-Saint-Jean 21320 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté



Mise à jour le 2023-12-20 par COORDINATION CÔTE-D’OR