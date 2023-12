R’éveillons-nous!!! 17 Rue de Montberthaut Mont-Saint-Jean, 23 février 2024, Mont-Saint-Jean.

Mont-Saint-Jean Côte-d’Or

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-23 19:45:00

fin : 2024-02-23

.

La Coudée s’associe au Panier Pollien (AMAP de Pouilly) et à la Brionnaise pour vous proposer un cycle de 4 conférences animées par Mylène Ries (50° à Londres) et d’échanges pour ouvrir les yeux sur l’état du monde, comprendre les limites planétaires, penser autrement le futur, savoir se préparer aux ruptures à venir et mieux agir ensemble.

Vous avez des questions sur ces enjeux ? Vous voulez mieux comprendre la situation actuelle ? Vous êtes curieux et voulez en savoir plus ? Ces sessions sont ouvertes à tous, vous êtes les bienvenus ! Parce que c’est en comprenant et en se comprenant que l’on pourra tous mieux agir ensemble !

Au Là Itou le 19 janvier à 19h45 : Le climat se dérègle

“Le climat se réchauffe c’est normal il a toujours bougé ! “, “C’est quoi le GIEC ?”, “Quels sont les impacts à venir dans ma vie quotidienne ?” , “Qu’est ce que je peux faire à mon échelle ?” , “Qu’est ce que je peux dire à mes enfants?”… Vous aussi vous avez des questions sur le climat ?

Cette conférence ouverte à tous permet de comprendre les causes et conséquences du dérèglement climatique et échanger autour des impacts actuellement visibles mais également des projections futures. Alors venez nombreux !

A Pouilly le 2 février : La biodiversité face à sa 6ème extinction

Vous souvenez vous des parebrises recouverts d’insectes après quelques kilomètres de route ? Cette image semble appartenir au passé voire n’avoir jamais existée. Cependant la diminution flagrante des traces d’insectes sur les parebrises en Europe n’est pas une légende : elle a même été quantifiée et grimpe jusqu’à plus de 80 % dans certaines régions. Des chiffres similaires de perte de la biodiversité sont observés sur d’autres espèces.

Quelles sont les causes de cet effondrement rapide de la biodiversité ? Voit-on des choses similaires en Auxois ? Quelles en sont les conséquences ? En quoi cela est il inquiétant ? Quelles solutions possibles ?

Cette conférence, ouverte à tous, tentera de répondre à ces questions et à vos questions. Alors venez nombreux!

A Soussey sur Brionne le 23 février : L’état critique des ressources naturelles

Eau, Pétrole, Gaz, Charbon, Métaux… Ces ressources naturelles sont le sang de notre économie et de nos sociétés. Or elles ne sont pas infinies et se raréfient. De plus, elles sont presque toutes interdépendantes. Est-on vraiment sûr que ces ressources se raréfient ? Quels impacts probables sur nos sociétés ? Comment mieux agir pour préserver ces ressources ?

Cette conférence, ouverte à tous, tentera de répondre à ces questions et à vos questions. Alors venez nombreux!

Au Là Itou le 15 mars : Mieux agir ensemble

Dérèglement climatique, perte de biodiversité, raréfaction des ressources. Quel est le point commun de toutes ces problématiques ? Et si elles n’étaient que des symptômes d’un même mal ? Comment éviter les fausses bonnes idées et mal adaptations ? Comment alors agir mieux pour faire face à ces défis ? Quelle place laisser à la coopération et à l’entraide demain ? Quelles sont les initiatives inspirantes en Auxois ?

Cette conférence, ouverte à tous, tentera de répondre à ces questions et à vos questions. Alors venez nombreux!

17 Rue de Montberthaut Café associatif le Là Itou

Mont-Saint-Jean 21320 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté



