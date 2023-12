Sexy un jour, sexy toujours… à Vérone 17 rue de Montberthault Mont-Saint-Jean Catégories d’Évènement: Côte-d'Or

Mont-Saint-Jean Sexy un jour, sexy toujours… à Vérone 17 rue de Montberthault Mont-Saint-Jean, 26 janvier 2024, Mont-Saint-Jean. Mont-Saint-Jean Côte-d’Or

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-26 21:00:00

fin : 2024-01-26 . Par la compagnie LES 3 ELLES

compagnie amateure d’Ancey

Spectacle théâtre-cabaret de 45mn Elles se tartinent, elles mangent, rêvent de chevelures qui se balancent, se moquent d’elles-mêmes.

Elles croient au grand amour, ou pas, elles chantent et se souviennent.

Elles papotent, parfois s’accrochent mais jamais ne décrochent de leur joyeuse complicité.

La guitare, témoin de leur histoire, les accompagne, Vérone n’est pas loin…

Eléonore, Pénélope, Adélaïde ont 60 ans… et après… Eléonore : Ginou MAUGEY

Pénélope : Stasia PETIT-SLUSZNIS

Adélaïde : Christine BODET

Marcello, le musicien : Etienne PETIT

Mise en scène : Didier GASNIER

Texte et musique : Christine BODET

Arrangements musicaux : Etienne PETIT

Affiche : Céline GASNIER .

17 rue de Montberthault café associatif le Là Itou

Mont-Saint-Jean 21320 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté

Mise à jour le 2023-12-20 par COORDINATION CÔTE-D’OR Détails Catégories d’Évènement: Côte-d'Or, Mont-Saint-Jean Autres Code postal 21320 Lieu 17 rue de Montberthault Adresse 17 rue de Montberthault café associatif le Là Itou Ville Mont-Saint-Jean Departement Côte-d'Or Lieu Ville 17 rue de Montberthault Mont-Saint-Jean Latitude 47.292301 Longitude 4.401478 latitude longitude 47.292301;4.401478

17 rue de Montberthault Mont-Saint-Jean Côte-d'Or https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/mont-saint-jean/