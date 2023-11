FÉERIES DE NOËL AUTOUR DU CHÂTEAU D’HAUSEN 17 rue de Metz Hombourg-Haut, 24 novembre 2023, Hombourg-Haut.

Hombourg-Haut,Moselle

Au cœur d’une « Petite Cité de Caractère », les Féeries de Noël vous réservent de nombreuses surprises sur le thème « musique, chants et chansons » : orchestres, patinage sur glace, visite du Père Noël et de Saint Nicolas, balades en poney, etc… des dizaines d’animations spécifiques et de spectacles. Une vingtaine de chalets raviront également les yeux autant que les papilles et seront la garantie de cadeaux artisanaux et locaux pour vos achats de Noël, au square Derrieux (en face du château, sous les arbres). Marché de Noël ouvert les vendredi, samedi et dimanche. Une patinoire de 200 m² sera ouverte tout le mois de décembre sur le parvis de la mairie. Autant de merveilles, pour les enfants comme pour les grands.. Tout public

Vendredi 2023-11-24 fin : 2023-12-30 . .

17 rue de Metz Château d’Hausen (actuelle mairie)

Hombourg-Haut 57470 Moselle Grand Est



In the heart of a « Petite Cité de Caractère », the Féeries de Noël offers a host of surprises on the theme of « music, song and song »: orchestras, ice skating, visits from Santa Claus and Saint Nicolas, pony rides, etc., and dozens of special events and shows. Twenty or so chalets will also delight the eyes as well as the taste buds, guaranteeing handcrafted and local gifts for your Christmas shopping, in Square Derrieux (opposite the château, under the trees). Christmas market open Friday, Saturday and Sunday. A 200 m² ice rink will be open all December on the town hall forecourt. So many wonders for children and adults alike.

En el corazón de una « Petite Cité de Caractère », las Féeries de Noël ofrecen un sinfín de sorpresas en torno al tema « música, canciones y villancicos »: orquestas, patinaje sobre hielo, visitas de Papá Noel y San Nicolás, paseos en poni, etc… y decenas de eventos y espectáculos especiales. En la plaza Derrieux (frente al castillo, bajo los árboles), una veintena de chalets harán las delicias de los ojos y las papilas gustativas, y garantizarán regalos artesanales y locales para sus compras navideñas. Mercado de Navidad abierto viernes, sábado y domingo. Una pista de hielo de 200 m² estará abierta durante todo el mes de diciembre frente al Ayuntamiento. Para todos los gustos, niños y adultos.

Im Herzen einer « Petite Cité de Caractère », einer kleinen Stadt mit Charakter, bietet Ihnen der Weihnachtsmarkt zahlreiche Überraschungen zum Thema « Musik, Lieder und Gesänge »: Orchester, Eislaufen, Besuch des Weihnachtsmanns und des Heiligen Nikolaus, Ponyreiten usw. Dutzende von speziellen Animationen und Aufführungen. Rund zwanzig Hütten, die sowohl die Augen als auch den Gaumen erfreuen, garantieren handwerkliche und lokale Geschenke für Ihre Weihnachtseinkäufe auf dem Square Derrieux (gegenüber dem Schloss, unter den Bäumen). Der Weihnachtsmarkt ist am Freitag, Samstag und Sonntag geöffnet. Eine 200 m² große Eislaufbahn ist den ganzen Dezember über auf dem Vorplatz des Rathauses geöffnet. So viele wunderbare Dinge für Kinder und Erwachsene.

