NOËLS DE MOSELLE CONTÉS 17 rue de Metz Hombourg-Haut, 24 novembre 2023, Hombourg-Haut.

Hombourg-Haut,Moselle

Six contes de Moselle et d’ailleurs à découvrir dans l’ambiance féerique du parc du château d’Hausen, en accès libre à tout moment pendant toute la durée des Féeries de Noël.. Tout public

Vendredi 2023-11-24 08:00:00 fin : 2023-12-23 20:00:00. 0 EUR.

17 rue de Metz Parc du château d’Hausen, derrière la mairie

Hombourg-Haut 57470 Moselle Grand Est



Six tales from Moselle and beyond, to be discovered in the magical setting of the Château d?Hausen park, with free access at all times during the Féeries de Noël.

Seis cuentos del Mosela y de otros lugares para descubrir en el marco mágico del parque del castillo de Hausen, abierto al público en todo momento durante las Fiestas de Navidad.

Sechs Märchen aus der Mosel und anderen Ländern, die Sie in der märchenhaften Atmosphäre des Parks von Schloss Hausen entdecken können. Der Zugang ist während der gesamten Dauer der Weihnachtsmärchen jederzeit frei.

