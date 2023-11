PATINOIRE ÉPHÉMÈRE 17 rue de Metz Hombourg-Haut, 24 novembre 2023, Hombourg-Haut.

Hombourg-Haut,Moselle

Venez profiter des joies de la patinoire en fin d’après-midi pendant le mois de décembre: 200 m2 de glace et de glisse pour les experts comme pour les patineurs du dimanche. Les clubs de patinage de Metz et d’Amnéville proposeront des spectacles tout au long de l’événement. Les sessions sont limitées à 20 minutes par participant. Matériel fourni sur place et chalets de petite restauration (boissons chaudes et fraîches, saucisses, schweng, frites, pâtisseries…) aux abords.. Tout public

Vendredi 2023-11-24 17:00:00 fin : 2023-12-31 22:00:00. 1 EUR.

17 rue de Metz actuelle mairie

Hombourg-Haut 57470 Moselle Grand Est



Come and enjoy the skating rink in the late afternoon during the month of December: 200 m2 of ice and glide for experts and Sunday skaters alike. Metz and Amnéville skating clubs will be putting on shows throughout the event. Sessions are limited to 20 minutes per participant. Equipment will be provided on site, and food and beverage stands (hot and cold drinks, sausages, schweng, French fries, pastries, etc.) will be set up in the vicinity.

Venga a disfrutar de las alegrías de la pista de hielo a última hora de la tarde durante el mes de diciembre: 200 m2 de hielo y deslizamiento tanto para expertos como para patinadores domingueros. Los clubes de patinaje de Metz y Amnéville ofrecerán espectáculos durante todo el evento. Las sesiones están limitadas a 20 minutos por participante. Se proporcionará material in situ y habrá puestos de refrescos (bebidas frías y calientes, salchichas, schweng, patatas fritas, bollería, etc.) en los alrededores.

Genießen Sie im Dezember am späten Nachmittag die Freuden der Eisbahn: 200 m2 Eis und Gleitfläche für Experten und Sonntagsschlittschuhläufer. Die Eislaufvereine von Metz und Amnéville bieten während der gesamten Veranstaltung Shows an. Die Sitzungen sind auf 20 Minuten pro Teilnehmer begrenzt. Die Ausrüstung wird vor Ort bereitgestellt und in den Hütten am Rande gibt es kleine Snacks (heiße und kalte Getränke, Würstchen, Schweng, Pommes frites, Gebäck…).

Mise à jour le 2023-11-06 par OFFICE DE TOURISME PAYS DE FREYMING-MERLEBACH