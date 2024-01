SPECTACLE – L’ÉCHAPPÉE 17 rue de Maréville Laxou, vendredi 19 janvier 2024.

Début : Vendredi 2024-01-19 18:00:00

fin : 2024-01-19

Lancement des Nuits de la lecture avec le spectacle « L’échappée » de la Compagnie Bulles de rêve à la Bibliothèque-Médiathèque Gérard Thirion.

Dans un espace réduit trône un petit escalier. Un homme souriant s’affaire à son quotidien, comme tous les matins. Quand une annonce à la radio lui demande de rester chez lui pour un temps indéterminé, l’homme se laisse envahir par ses émotions. Il va vivre chacune d’entre elles avec intensité, et au milieu de ce tourbillon de sentiments, apprendre à s’évader… en dansant.

Ce solo qui mêle danse, théâtre et musique originale nous rappelle le plaisir et les forces de l’imagination !

A partir de 8 ans

Durée : 40 minutes

Gratuit – sur réservation par téléphone

Dans la limites des places disponiblesTout public

0 EUR.

17 rue de Maréville Bibliothèque-Médiathèque Gérard Thirion

Laxou 54520 Meurthe-et-Moselle Grand Est



