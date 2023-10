CONFÉRENCE – TRESSAN PHILOSOPHE DU ROI STANISLAS 17 rue de Maréville Laxou, 4 novembre 2023, Laxou.

Laxou,Meurthe-et-Moselle

Conférence de Jack CHOLLET, spécialiste de l’histoire de la Lorraine des Lumières et de Cédric ANDRIOT, professeur agrégé de philosophie au lycée de Creutzwald

Une vie fascinante et déterminante, d’un homme qui a réussi à propulser le duché de Lorraine au cœur de la grande histoire des idées.

—

Lors de cette conférence, vous serez immergé dans la vie fascinante et déterminante, d’un homme qui a réussi à propulser le duché de Lorraine au cœur de la grande histoire des idées.

—

Entrée libre, dans la limite des places disponibles.. Tout public

Samedi 2023-11-04 14:30:00 fin : 2023-11-04 . 0 EUR.

17 rue de Maréville Bibliothèque-Médiathèque Gérard Thirion

Laxou 54520 Meurthe-et-Moselle Grand Est



Lecture by Jack CHOLLET, specialist in the history of Lorraine during the Enlightenment, and Cédric ANDRIOT, associate professor of philosophy at Creutzwald high school

A fascinating and decisive life, of a man who succeeded in propelling the Duchy of Lorraine to the heart of the great history of ideas.

—

During this conference, you will be immersed in the fascinating and decisive life of a man who succeeded in propelling the Duchy of Lorraine into the heart of the great history of ideas.

—

Free admission, subject to availability.

Conferencia de Jack CHOLLET, especialista en la historia de Lorena durante la Ilustración, y Cédric ANDRIOT, profesor asociado de filosofía en el Liceo de Creutzwald

Una vida fascinante y decisiva, la de un hombre que logró impulsar al Ducado de Lorena al corazón de la gran historia de las ideas.

—

Durante esta conferencia, se sumergirá en la fascinante y decisiva vida de un hombre que logró impulsar al Ducado de Lorena al corazón de la gran historia de las ideas.

—

Entrada gratuita, según disponibilidad.

Vortrag von Jack CHOLLET, Spezialist für die Geschichte Lothringens in der Aufklärung, und Cédric ANDRIOT, Lehrer für Philosophie am Gymnasium von Creutzwald

Ein faszinierendes und bestimmendes Leben eines Mannes, dem es gelang, das Herzogtum Lothringen in den Mittelpunkt der großen Ideengeschichte zu katapultieren.

—

Bei diesem Vortrag tauchen Sie in das faszinierende und entscheidende Leben eines Mannes ein, dem es gelang, das Herzogtum Lothringen in das Zentrum der großen Ideengeschichte zu katapultieren.

—

Eintritt frei, im Rahmen der verfügbaren Plätze.

Mise à jour le 2023-10-25 par DESTINATION NANCY