Braderie du Secours Populaire 17 rue de Maindigour Guéret, 9 décembre 2023, Guéret.

Guéret,Creuse

Le secours populaire organise une grande braderie. Vous y trouverez tous types d’ articles neufs et d’occasion, des vêtements, des livres, des chaussures, du linge de maison, des sacs, de la vaisselle, des bibelots, des jouets. Ouvert à tous.

Espace supplémentaire spécial « Fêtes de fin d’année » avec jouets, jeux, idées cadeaux.

Les fonds collectés permettent de financer les actions initiées par l’association sur le département..

2023-12-09 fin : 2023-12-09 13:00:00. .

17 rue de Maindigour

Guéret 23000 Creuse Nouvelle-Aquitaine



Le secours populaire is organizing a big sale. You’ll find all kinds of new and second-hand items, including clothes, books, shoes, household linen, bags, crockery, knick-knacks and toys. Open to all.

Special « Holiday » area with toys, games and gift ideas.

Funds raised help finance the association’s activities in the département.

El secours populaire organiza una gran venta. Encontrará todo tipo de artículos nuevos y de segunda mano, ropa, libros, zapatos, ropa de casa, bolsos, vajilla, chucherías y juguetes. Abierto a todos.

Un espacio especial « fiestas de fin de año » con juguetes, juegos e ideas para regalar.

Los fondos recaudados contribuyen a financiar las acciones iniciadas por la asociación en el departamento.

Die Volkshilfe veranstaltet einen großen Flohmarkt. Hier finden Sie alle Arten von neuen und gebrauchten Artikeln, Kleidung, Bücher, Schuhe, Haushaltswäsche, Taschen, Geschirr, Nippes und Spielzeug. Für alle offen.

Zusätzlicher Sonderbereich « Weihnachtsfeiertage » mit Spielzeug, Spielen, Geschenkideen.

Mit den gesammelten Geldern werden die von der Organisation initiierten Aktionen im Departement finanziert.

Mise à jour le 2023-08-21 par OT Grand Guéret