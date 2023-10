Halloween 17 Rue de Lourdes Bordes, 28 octobre 2023, Bordes.

Bordes,Pyrénées-Atlantiques

Le village de Bordes vous invite à ses animations d’Halloween ! Venez déguisés pour retrouver la sorcières Cordélia qui distribuera des bonbons au marché.

Puis dès 16h, rendez-vous à la salle des fêtes pour un spectacle de pirate avec Jack Turner, mêlant contes, cirque et magie..

2023-10-28 fin : 2023-10-28 . EUR.

17 Rue de Lourdes Marché

Bordes 64510 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



The village of Bordes invites you to its Halloween entertainment! Come dressed up to meet the witch Cordélia, who’ll be handing out candy at the market.

Then, from 4pm, head to the village hall for a pirate show with Jack Turner, combining storytelling, circus and magic.

El pueblo de Bordes le invita a su animación de Halloween Ven disfrazado a conocer a la bruja Cordélia, que repartirá caramelos en el mercado.

A continuación, a partir de las 16:00, acuda a la sala del pueblo para asistir a un espectáculo de piratas con Jack Turner, que combina cuentacuentos, circo y magia.

Das Dorf Bordes lädt Sie zu seinen Halloween-Veranstaltungen ein! Kommen Sie verkleidet, um die Hexe Cordelia zu treffen, die auf dem Markt Süßigkeiten verteilen wird.

Ab 16 Uhr treffen Sie sich dann im Festsaal zu einer Piratenshow mit Jack Turner, die Märchen, Zirkus und Magie miteinander verbindet.

Mise à jour le 2023-10-17 par Office de Tourisme Communautaire du Pays de Nay