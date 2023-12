CINE CONCERT : ANDRÉ RIEU 17 Rue de l’Indépendance Saint-Gaudens, 16 décembre 2023, Saint-Gaudens.

Saint-Gaudens Haute-Garonne

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2023-12-16 16:00:00

fin : 2023-12-16 19:00:00

Concert de Noël avec ANDRÉ RIEU : WHITE CHRISTMAS !

Le Roi de la valse vous offre un spectacle magique depuis son tout nouveau palais d’hiver dans sa ville natale de Maastricht..

Durée : 3h00 (Entracte comprise)

André Rieu vous donne rendez-vous au cinéma pour son nouveau spectacle : André Rieu, White Christmas ! « Noël est ma période de l’année préférée et rien ne peut me faire plus plaisir que de la passer avec mes amis, ma famille et mes fans dans ma ville natale. Je suis heureux d’inviter mon public de cinéma à faire ce magnifique voyage au pays des merveilles de Noël »

7 EUR.

17 Rue de l’Indépendance CINEMA LE REGENT

Saint-Gaudens 31800 Haute-Garonne Occitanie



