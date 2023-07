Balade à vélo au Mans – À la découverte du patrimoine du XXe siècle 17 rue de l’Éventail, 72000 Le Mans Le Mans, 16 septembre 2023, Le Mans.

RDV au 17 rue de l’Éventail, 72000 LE MANS (entrée sud du Jardin des Plantes)

Enfourchez votre bicyclette et partez à la découverte de 7 architectures du XXe siècle présentant les influences modernes et bien plus encore : la brique, un matériau aux mille facettes. Ce parcours guidé à vélo de 7,5 km partira du Jardin des Plantes et se terminera dans la zone industrielle sud.

Ce que vous découvrirez lors de la balade…

… un ensemble urbain – Rue de l’Éventail *

… la Résidence du Parc **

… le quartier du Viaduc de Pontlieue *

… l’entreprise Dorise (Mur) *

* Architectures référencées dans notre premier guide Patrimoine XXe « La brique au Mans »

** Architectures référencées dans notre second guide Patrimoine XXe « Les influences modernes »

En savoir +

Infos pratiques

> Inscription obligatoire

> Gratuit

> Nombre de participants : 20 personnes max.

Je pense à prendre mon vélo, mon casque et un gilet jaune

Intervenante

Elsa MARTINEAU, Chargée d’études au CAUE de la Sarthe / Architecte DPLG & Urbaniste

17 rue de l'Éventail, 72000 Le Mans
Le Mans
72000
Sarthe
Pays de la Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T09:30:00+02:00 – 2023-09-16T12:00:00+02:00

Paul Hamelin