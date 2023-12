Boutique éphémère de Noël 17 Rue de l’Étang Yvetot, 17 décembre 2023, Yvetot.

Yvetot Seine-Maritime

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2023-12-17 10:00:00

fin : 2023-12-17 18:00:00

La boutique éphémère de Noël revient cette année chez Graines de Goûts ! Retrouvez 5 créatrices et créateurs locaux : Du Vent dans les Bottes (bouquets de fleurs séchées et couronnes), Créa Déco (créations textiles, déco), Poterie Seinomarine (céramiques), Vannerie Seinomarine (paniers et corbeilles) ainsi que 1 ou 2 Z’Aiguilles (bijoux en lin et perles brodées)..

17 Rue de l’Étang Graines de Goûts

Yvetot 76190 Seine-Maritime Normandie



