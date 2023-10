Cuisinez la Normandie – Atelier Papy Mamie 17 Rue de l’Étang Yvetot, 2 novembre 2023, Yvetot.

Yvetot,Seine-Maritime

« Cuisinez la Normandie » est une opération proposée par la Région Normandie. Les objectifs sont multiples : sensibiliser le grand public à la cuisine saine, locale et de qualité ; apprendre à cuisiner soi-même ; valoriser le savoir-faire ; valoriser les produits normands ; fédérer les acteurs locaux de l’alimentation. Dans le cadre du Projet Alimentaire Territorial, Yvetot Normandie participe à ce programme en organisant un atelier PAPY MAMIE sur le thème d’Halloween. Grands-parents et petits-enfants, réalisez de petites tourtes aux pommes d’Halloween et au caramel dieppois..

2023-11-02 09:30:00 fin : 2023-11-02 12:30:00. .

17 Rue de l’Étang Graines de Goûts

Yvetot 76190 Seine-Maritime Normandie



« Cuisinez la Normandie » is an operation proposed by the Normandy Region. It has a number of objectives: to raise public awareness of healthy, local, quality cuisine; to teach people to cook for themselves; to promote know-how; to showcase Normandy products; to federate local food industry players. As part of the Projet Alimentaire Territorial, Yvetot Normandie is taking part in this program by organizing a PAPY MAMIE workshop on the theme of Halloween. Grandparents and grandchildren can make Halloween apple pies with Dieppe caramel.

« Cuisinez la Normandie » es una iniciativa de la Región de Normandía. Tiene varios objetivos: sensibilizar a la opinión pública sobre la cocina sana, local y de calidad; enseñar a cocinar a los ciudadanos; promover los conocimientos técnicos; promocionar los productos de Normandía; reunir a los agentes de la industria alimentaria local. En el marco del Proyecto Territorial Alimentario, Yvetot Normandie participa en este programa organizando un taller PAPY MAMIE sobre el tema de Halloween. Abuelos y nietos podrán preparar tartas de manzana de Halloween con caramelo de Dieppe.

« Cuisine la Normandie » ist eine von der Region Normandie vorgeschlagene Aktion. Die Ziele sind vielfältig: Sensibilisierung der breiten Öffentlichkeit für gesunde, lokale und qualitativ hochwertige Küche; Lernen, selbst zu kochen; Aufwertung des Know-hows; Aufwertung der normannischen Produkte; Zusammenschluss der lokalen Akteure im Bereich Ernährung. Im Rahmen des Projet Alimentaire Territorial nimmt Yvetot Normandie an diesem Programm teil und organisiert einen Workshop PAPY MAMIE zum Thema Halloween. Großeltern und Enkelkinder können kleine Halloween-Apfeltorten mit Karamell aus Dieppe backen.

Mise à jour le 2023-10-13 par Normandie Tourisme / Attitude Manche