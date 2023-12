Starsky Minute – Circonova – Théâtre de Cornouaille 17 rue de l’église Pleyben, 4 février 2024, Pleyben.

Pleyben Finistère

Début : 2024-02-04 16:00:00

fin : 2024-02-04

Starsky Minute

Circonova – Théâtre de Cornouaille

Starsky est un clown acrobate électrique à la fois fier et pudique, noble et prolétaire. Il travaille chez Starsky Minute, une entreprise de livraison de colis. Sa mission ? Vous livrez un colis…

De et avec Antoine Nicaud

16h00 – salle de l’Arvest à Pleyben

Tout public à partir de 10 ans – Durée 50 minutes – Placement libre (assis)

Tarif plein : 10 €

Billetterie en mairie, sur place et en ligne sur billetterie.theatre-cornouaille.fr

17 rue de l’église Salle de l’Arvest

Pleyben 29190 Finistère Bretagne



