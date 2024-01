37 Heures 17 Rue de la Vasselière Monts, samedi 23 mars 2024.

Monts Indre-et-Loire

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : Samedi 2024-03-23 20:30:00

fin : 2024-03-23

C’est l’histoire vraie d’une adolescente dans les années 2000 dont la vie bascule à 16 ans lorsqu’elle rencontre Christian, son moniteur d’auto-école. C’est l’itinéraire d’une jeune fille prise au piège de la manipulation et du silence imposé qui mettra 16 ans à trouver les mots justes.

C’est l’histoire vraie d’une adolescente dans les années 2000 dont la vie bascule à 16 ans lorsqu’elle rencontre Christian, son moniteur d’auto-école. C’est l’itinéraire d’une jeune fille prise au piège de la manipulation et du silence imposé qui mettra 16 ans à trouver les mots justes pour dire et être entendue. C’est l’histoire d’une adolescence interrompue, percutée par la violence sexuelle, d’une trajectoire déviée. Un parcours chaotique parfois burlesque où se côtoient drame et légèreté. Un récit individuel pour raconter l’universel. Une histoire d’emprise. Comme il en existe des milliers.

12 EUR.

17 Rue de la Vasselière

Monts 37260 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire



Mise à jour le 2024-01-09 par Azay-Chinon Val de Loire Tourisme