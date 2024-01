Match d’Improvisation 17 Rue de la Vasselière Monts, samedi 16 mars 2024.

Monts Indre-et-Loire

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : Samedi 2024-03-16 20:30:00

fin : 2024-03-16

S’il est une discipline entre culture et sport, c’est bien le match d’impro’ ! Importé du Québec, deux équipes de six joueurs s’affrontent dans une patinoire où tous les moyens artistiques sont permis ! Et pour gagner des points, il leur faudra vous séduire à chacune des improvisations dont les thèmes, les catégories et les durées sont tirés au sort par un arbitre au caractère légendaire ! Inspiration, inventivité, verbe et autodérision seront leurs meilleures armes. Véritable rencontre sportive à esprit culturel (et inversement !), le match d’improvisation mettra tout le monde d’accord !

12 EUR.

17 Rue de la Vasselière

Monts 37260 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire



Mise à jour le 2024-01-09 par Azay-Chinon Val de Loire Tourisme