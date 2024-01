Prélude en Bleu Majeur 17 Rue de la Vasselière Monts, mardi 27 février 2024.

Monts Indre-et-Loire

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : Mardi 2024-02-27 15:00:00

fin : 2024-02-27

Prélude en Bleu Majeur projette Monsieur Maurice dans le monde vertigineux de la peinture abstraite de Vassily Kandinsky. Enfermé dans un quotidien en noir et blanc, un monde à l’esthétique fade où fantaisie et couleurs sont absentes, le personnage bascule dans un univers visuel extraordinaire, peuplé de formes, de couleurs et d’apparitions virtuelles sorties tout droit des tableaux du peintre. Elles l’entrainent au cœur de l’imaginaire et de la création… et invitent à une découverte surprenante et ludique de l’art abstrait. Une lecture originale de l’œuvre de Kandinsky dans un langage scénique propre au théâtre gestuel, visuel et musical.

5 EUR.

17 Rue de la Vasselière

Monts 37260 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire



