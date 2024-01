Concert d’Hiver 17 Rue de la Vasselière Monts, mardi 13 février 2024.

Monts Indre-et-Loire

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : Mardi 2024-02-13 20:00:00

fin : 2024-02-13

Le Concert d’Hiver est pour les élèves de l’École Municipale de Musique une étape incontournable de leur programme artistique de l’année. Premiers pas sur scène pour certains, il reste pour tous un moment important. Il permet ainsi aux familles et au grand public d’avoir un aperçu du travail effectué depuis la rentrée. En plus des chorales, des ensembles et des classes d’instrument pratiqués depuis plusieurs années, ce sera également

l’occasion de découvrir deux des nouvelles classes qui ont vu le jour cette année : le piano et la guitare.

17 Rue de la Vasselière

Monts 37260 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire



