Les Tites Z’Oreilles 17 Rue de la Source Saint-Victor-Malescours, 18 octobre 2023, Saint-Victor-Malescours.

Saint-Victor-Malescours,Haute-Loire

Ce n’est pas un conte, ce n’est pas une chanson, ce n’est pas une image … C’est un peu tout à la fois !.

2023-10-18 fin : 2023-10-18 . .

17 Rue de la Source Bibliothéque « Livres au Village »

Saint-Victor-Malescours 43140 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes



It’s not a story, it’s not a song, it’s not a picture … It’s a little bit of everything at the same time!

No es una historia, no es una canción, no es una imagen… ¡Es un poco de todo al mismo tiempo!

Es ist kein Märchen, es ist kein Lied, es ist kein Bild … Es ist ein bisschen alles auf einmal!

Mise à jour le 2023-09-22 par Office de Tourisme Loire Semène