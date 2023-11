MARCHÉ DE NOËL 17 Rue de la République Puimisson, 3 décembre 2023, Puimisson.

Puimisson,Hérault

Marché de noël organisé par le Comité des fêtes de 10h à 17h à la salle de la communication et sur la place Guillaume Durand. Buvette et restauration sur place. Tombola – Père Noël..

2023-12-03 10:00:00 fin : 2023-12-03 17:00:00. .

17 Rue de la République

Puimisson 34480 Hérault Occitanie



Christmas market organized by the Comité des fêtes from 10am to 5pm in the Salle de la Communication and Place Guillaume Durand. Refreshments and catering on site. Tombola – Santa Claus.

Mercado de Navidad organizado por el Comité des fêtes de 10.00 a 17.00 h en la Salle de la Communication y la Place Guillaume Durand. Restauración y catering in situ. Tómbola – Papá Noel.

Vom Festkomitee organisierter Weihnachtsmarkt von 10:00 bis 17:00 Uhr im Kommunikationsraum und auf dem Platz Guillaume Durand. Getränke und Speisen vor Ort. Tombola – Weihnachtsmann.

