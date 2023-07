Out of Cinema 17 rue de la Mertzau Mulhouse, 15 juillet 2023, Mulhouse.

Mulhouse,Haut-Rhin

Venez assister à une soirée cinéma hors du commun – et hors cinéma justement – à Motoco. Après la représentation du film Chicago, vivez les années 30 comme si vous y étiez en plongeant dans les entrailles de l’Onyx Club (bar éphémère) pour une soirée qui s’annonce mémorable. Revêtez votre plus belle tenue et préparez-vous à danser tout au long de la nuit !.

2023-07-15 fin : 2023-07-16 23:59:00. EUR.

17 rue de la Mertzau

Mulhouse 68100 Haut-Rhin Grand Est



Come to Motoco for a unique movie night – and not just a movie night. After the movie Chicago, experience the 1930’s as if you were there by diving into the bowels of the Onyx Club for an evening that promises to be memorable. Put on your best outfit and get ready to dance the night away!

Ven a Motoco para disfrutar de una noche de cine inusual y fuera de lo común. Tras la representación de la película Chicago, vive los años 30 como si estuvieras allí sumergiéndote en las entrañas del Onyx Club (bar de corta vida) para una velada que promete ser memorable. Ponte tus mejores galas y prepárate para bailar toda la noche

Erleben Sie einen außergewöhnlichen Filmabend im Motoco – und zwar außerhalb des Kinos. Nach der Aufführung des Films Chicago erleben Sie die 30er Jahre, als wären Sie dort, indem Sie in die Eingeweide des Onyx Club (vorübergehende Bar) eintauchen, um einen unvergesslichen Abend zu erleben. Ziehen Sie Ihr bestes Outfit an und bereiten Sie sich darauf vor, die ganze Nacht hindurch zu tanzen!

