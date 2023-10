Boutique éphémère du bureau d’information touristique de Saint Pardoux 17 Rue de la Halle Saint-Pardoux-le-Lac, 1 octobre 2023, Saint-Pardoux-le-Lac.

Saint-Pardoux-le-Lac,Haute-Vienne

Vente de produits du terroir et d’artisanat local. En juillet et août, ouvert tous les jours sauf le mercredi de 10h à 13h et de 14h à 18h..

2023-10-01 fin : 2023-10-31 17:00:00. .

17 Rue de la Halle

Saint-Pardoux-le-Lac 87250 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



Sale of local produce and crafts. In July and August, open every day except Wednesday, from 10am to 1pm and from 2pm to 6pm.

Venta de productos locales y artesanía. En julio y agosto, abierto todos los días excepto el miércoles de 10:00 a 13:00 y de 14:00 a 18:00.

Verkauf von regionalen Produkten und lokalem Kunsthandwerk. Im Juli und August täglich außer mittwochs von 10 bis 13 Uhr und von 14 bis 18 Uhr geöffnet.

Mise à jour le 2023-10-11 par OT Pays du Haut Limousin