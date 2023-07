Un été au Potager des Princes 17 Rue de la Faisanderie Chantilly, 1 juillet 2023, Chantilly.

Chantilly,Oise

Venez admirer le premier potager japonais de France avec le jardin zen, les torii, cascades, plus de 40 légumes nippons, une multitude d’arbres fruitiers et plantes vivaces.

Retrouvez nos animations : orchestre de poules, courses de poules, courses de lapins pour toute la famille..

2023-07-01 fin : 2023-08-31 12:00:00. 8.5 .

17 Rue de la Faisanderie

Chantilly 60500 Oise Hauts-de-France



Come and admire the first Japanese kitchen garden in France, with its Zen garden, torii, waterfalls, over 40 Japanese vegetables, a multitude of fruit trees and perennials.

Our events include a chicken orchestra, chicken races and rabbit races for the whole family.

Venga a admirar el primer huerto japonés de Francia, con su jardín zen, torii, cascadas, más de 40 verduras japonesas, multitud de árboles frutales y plantas vivaces.

Y no olvide nuestras animaciones: orquesta de pollos, carreras de gallinas y carreras de conejos para toda la familia.

Bestaunen Sie den ersten japanischen Gemüsegarten Frankreichs mit Zen-Garten, Torii, Wasserfällen, über 40 japanischen Gemüsesorten, einer Vielzahl von Obstbäumen und Stauden.

Entdecken Sie unsere Animationen: Hühnerorchester, Hühnerrennen, Kaninchenrennen für die ganze Familie.

Mise à jour le 2023-07-11 par SIM Aisne/Oise/Somme HDF – Chantilly-Senlis Tourisme