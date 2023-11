LE GRAND LARGE – NOUVEL AN 17 rue de la Corderie La Bernerie-en-Retz, 1 janvier 2024, La Bernerie-en-Retz.

La Bernerie-en-Retz,Loire-Atlantique

Réservez votre déjeuner du Nouvel An à l’hôtel restaurant Le Grand Large à la Bernerie-en-Retz !.

2024-01-01 fin : 2024-01-01 13:30:00. .

17 rue de la Corderie

La Bernerie-en-Retz 44760 Loire-Atlantique Pays de la Loire



Book your New Year’s lunch at Le Grand Large hotel restaurant in La Bernerie-en-Retz!

Reserve su almuerzo de Año Nuevo en el restaurante del hotel Le Grand Large de La Bernerie-en-Retz

Buchen Sie Ihr Neujahrsessen im Hotel Restaurant Le Grand Large in La Bernerie-en-Retz!

Mise à jour le 2023-11-16 par eSPRIT Pays de la Loire