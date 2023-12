VOTRE MENU DE FÊTE À EMPORTER AU RESTAURANT LA LICORNE 17 Rue de Kéroman Piriac-sur-Mer Catégories d’Évènement: Loire-Atlantique

Piriac-sur-Mer VOTRE MENU DE FÊTE À EMPORTER AU RESTAURANT LA LICORNE 17 Rue de Kéroman Piriac-sur-Mer, 26 décembre 2023, Piriac-sur-Mer. Piriac-sur-Mer Loire-Atlantique

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2023-12-26

fin : 2023-12-26 . Nous vous proposons une sélection de plats à emporter pour vos repas de fêtes (uniquement sur commande). Au menu pour vos fêtes de fin d’année : – Saumon Gravlax mariné à l’aneth

– Soufflé de coquille Saint Jacques, coulis de crustacés

– Foie gras de canard au sauternes

– Tourte au Ris de veau et Foie gras

– Souris de cerf mijotée, sauce au cognac, galette de Polenta

– Fondant de veau, sauce morilles, gratin dauphinois

– Filet de Saint Pierre, velouté au Champagne et aux épices, Bouquetière de légumes de saison Si vous êtes séduits par l’un de ces plats, n’hésitez pas à commander au 02 40 19 07 95 Toute l’équipe de La Licorne vous souhaite d’excellentes fêtes de fin d’année !

Nous avons hâte de vous retrouver ! A très bientôt ! .

17 Rue de Kéroman

Piriac-sur-Mer 44420 Loire-Atlantique Pays de la Loire

Mise à jour le 2023-12-20

