Réveillon de la st-Sylverstre 17 rue de Hecken Diefmatten, 31 décembre 2023, Diefmatten.

Diefmatten,Haut-Rhin

Menu de réveillon et diner dansant aux chandelles-animation, orchestre et chants par Christophe au clavier. Chèque d’acompte de 50 €/pers à la réservation..

2023-12-31 fin : 2023-12-31 . EUR.

17 rue de Hecken

Diefmatten 68780 Haut-Rhin Grand Est



New Year’s Eve menu and candlelit dinner-dance-entertainment, orchestra and singing by Christophe on keyboard. Deposit of ?50/person on reservation.

Menú de Nochevieja y cena-baile a la luz de las velas con música y canto en directo a cargo de Christophe al teclado. Se requiere un depósito de 50 €/persona al hacer la reserva.

Silvestermenü und Tanzdinner bei Kerzenschein-Animation, Orchester und Gesang von Christophe am Keyboard. Anzahlungsscheck von 50 ?/Pers bei der Reservierung.

Mise à jour le 2023-11-24 par Office de tourisme du Sundgau