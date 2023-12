Atelier créatif de Noël 17 Rue de Dinard La Richardais Catégories d’Évènement: Ille-et-Vilaine

Début : 2023-12-26

fin : 2024-01-06 . Création d’une carte de vœux. Atelier en accès libre, sans inscription, aux heures d’ouverture. Modèle, tuto et matériel mis à disposition. .

17 Rue de Dinard Médiathèque

La Richardais 35780

