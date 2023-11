Concours de citrouilles 17 Rue de Biganos Saint-Martin-de-Fontenay, 29 octobre 2023, Saint-Martin-de-Fontenay.

Saint-Martin-de-Fontenay,Calvados

Envoyez la photo de votre citrouille la plus mignonne ou la plus terrifiante AVANT LE 28 OCTOBRE en vous connectant sur le site https://lesptitsdesaintmartin.fr/halloween.

Votez pour la citrouille de votre choix sur notre page Facebook Les P’tits de Saint Martin du 29 octobre au 5 Novembre. Les trois citrouilles obtenant le plus de J’aime seront récompensés..

Vendredi 2023-10-29 fin : 2023-11-05 . .

17 Rue de Biganos

Saint-Martin-de-Fontenay 14320 Calvados Normandie



Send us a photo of your cutest or scariest pumpkin BEFORE OCTOBER 28 by logging on to https://lesptitsdesaintmartin.fr/halloween.

Vote for the pumpkin of your choice on our Facebook page Les P’tits de Saint Martin from October 29 to November 5. The three pumpkins with the most « likes » will be rewarded.

Envíanos una foto de tu calabaza más bonita o más terrorífica ANTES DEL 28 DE OCTUBRE conectándote a https://lesptitsdesaintmartin.fr/halloween.

Vota por la calabaza de tu elección en nuestra página de Facebook Les P’tits de Saint Martin del 29 de octubre al 5 de noviembre. Las tres calabazas con más « me gusta » serán premiadas.

Senden Sie das Foto Ihres süßesten oder gruseligsten Kürbisses BIS ZUM 28. OKTOBER ein, indem Sie sich auf der Website https://lesptitsdesaintmartin.fr/halloween einloggen.

Stimmen Sie vom 29. Oktober bis zum 5. November auf unserer Facebook-Seite Les P’tits de Saint Martin für den Kürbis Ihrer Wahl ab. Die drei Kürbisse mit den meisten Likes werden prämiert.

Mise à jour le 2023-10-31 par Normandie Tourisme / Calvados Attractivité