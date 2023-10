« Un pont entre mer et ciel » 17 rue Colonel René Michel Arromanches-les-Bains, 23 septembre 2023, Arromanches-les-Bains.

Arromanches-les-Bains,Calvados

Du 23 septembre au 11 novembre 2023, MD Gallery présente Un pont entre mer et ciel , une exposition signée Stéphane Levallois.

Artiste diplômé de l’Ecole Supérieure d’Art Graphique Penninghen, Stéphane Levallois a été l’élève de l’affichiste polonais Roman Cieslewicz.

En l’an 2000, il publie Noé, sa première bande dessinée, puis, deux ans plus tard, il réalise un court-métrage intitulé Carcan, diffusé en salle sous le titre Zéro 1. Depuis, cet artiste protéiforme ne cesse d’alterner les projets d’envergure entre le 7e art… et le 9e où il s’est imposé comme un génial auteur de bande dessinée. Il façonne également le design de figurines de collection. Story-boarder émérite, Stéphane Levallois a conquis Hollywood en mettant son trait au service de Ridley Scott et de Steven Spielberg, de la série des Harry Potter ou encore de projets de films Disney et Marvel…

Ce créateur aux multiples facettes fait la démonstration de sa passion pour la littérature et l’histoire de l’art en y puisant régulièrement sa source d’inspiration. Dans Les disparues d’Orsay (Futuropolis/Musée d’Orsay) – une aventure fantastique plongeant un gardien de musée dans des tableaux de maîtres à la recherche de muses disparues – il révèle son génie du trait en dessinant à la manière de Klimt, d’Ingres, de Picasso ou de Manet. Dans Léonard 2 Vinci (Futuropolis/Le Louvre), il livre un stupéfiant récit d’anticipation où l’humanité en danger cherche à ressusciter le célèbre génie italien de la Renaissance. Plus récemment, c’est à La métamorphose de Kafka qu’il s’attaque pour nous tendre en fin de compte un miroir réfléchissant nos propres monstruosités.

Pour son exposition à la MD Gallery, Stéphane Levallois choisit une approche locale mais aussi radicale en se concentrant d’abord sur les vestiges du port anglais Mulberry au large d’Arromanches-les-Bains. De leur aspect massif et sculptural, il fait un objet de contemplations qu’il restitue en plusieurs formats et selon différentes techniques.

« Ayant épuisé le sujet des caissons de l’ancien port, explique-t-il, je me suis concentré sur ma première envie, celle de dessiner les falaises et les rochers d’Arromanches. J’avais dans l’idée de faire un travail de dessin sur des matières frôlant l’abstraction. »

Les deux sujets retenus expriment pour Stéphane Levallois l’histoire d’Arromanches et l’intérêt que ce lieu de mémoire unique suscite à ses yeux : un pont entre histoire et abstraction, un pont entre matière et contemplation, un pont entre mer et ciel..

Vendredi 2023-09-23 15:30:00 fin : 2023-11-11 18:30:00. .

17 rue Colonel René Michel MD Gallery

Arromanches-les-Bains 14117 Calvados Normandie



From September 23 to November 11, 2023, MD Gallery presents Un pont entre mer et ciel , an exhibition by Stéphane Levallois.

A graduate of the Ecole Supérieure d’Art Graphique Penninghen, Stéphane Levallois studied with Polish poster artist Roman Cieslewicz.

In 2000, he published Noé, his first comic strip, and two years later made a short film entitled Carcan, released in cinemas under the title Zéro 1. Since then, this protean artist has alternated between major projects in the 7th and 9th arts, where he has established himself as a brilliant comic book artist. He also designs collectible figurines. A skilled story-boarder, Stéphane Levallois has conquered Hollywood, putting his stroke to work for Ridley Scott and Steven Spielberg, the Harry Potter series and Disney and Marvel film projects…

This multi-faceted creator demonstrates his passion for literature and art history, regularly drawing inspiration from them. In Les disparues d’Orsay (Futuropolis/Musée d’Orsay) – a fantastic adventure that plunges a museum guard into master paintings in search of missing muses – he reveals his genius for drawing in the style of Klimt, Ingres, Picasso or Manet. In Léonard 2 Vinci (Futuropolis/Le Louvre), he delivers an astounding tale of anticipation in which humanity, in danger, seeks to resurrect the famous Italian genius of the Renaissance. More recently, he has tackled Kafka’s Metamorphosis, ultimately holding up a mirror to our own monstrosities.

For his exhibition at MD Gallery, Stéphane Levallois opts for a local yet radical approach, focusing first on the remains of the English port Mulberry off the coast of Arromanches-les-Bains. From their massive, sculptural appearance, he makes an object of contemplation, which he restores in several formats and using different techniques.

having exhausted the subject of the caissons of the old port, » he explains, « I concentrated on my first desire, that of drawing the cliffs and rocks of Arromanches. My idea was to draw on materials verging on abstraction. »

For Stéphane Levallois, the two subjects chosen express the history of Arromanches and the interest that this unique place of memory arouses in his eyes: a bridge between history and abstraction, a bridge between matter and contemplation, a bridge between sea and sky.

Del 23 de septiembre al 11 de noviembre de 2023, MD Gallery presenta Un pont entre mer et ciel , una exposición de Stéphane Levallois.

Diplomado por la Escuela Superior de Arte Gráfico de Penninghen, Stéphane Levallois estudió con el cartelista polaco Roman Cieslewicz.

En 2000 publicó Noé, su primer cómic, y dos años más tarde realizó un cortometraje titulado Carcan, estrenado en cines con el título Zéro 1. Desde entonces, este artista proteico ha seguido alternando grandes proyectos entre el séptimo arte y el noveno, donde se ha consolidado como un brillante dibujante de cómics. También diseña figuritas de colección. Hábil dibujante de storyboards, Stéphane Levallois ha conquistado Hollywood, poniendo su línea al servicio de Ridley Scott y Steven Spielberg, de la serie Harry Potter y de proyectos cinematográficos de Disney y Marvel…

Este creador polifacético demuestra su pasión por la literatura y la historia del arte, inspirándose regularmente en ellas. En Les disparues d’Orsay (Futuropolis/Musée d’Orsay) -una aventura fantástica que sumerge a un vigilante de museo en pinturas maestras en busca de musas desaparecidas- revela su genio para el dibujo al estilo de Klimt, Ingres, Picasso y Manet. En Léonard 2 Vinci (Futuropolis/Le Louvre), nos ofrece una sobrecogedora historia de anticipación en la que una humanidad en peligro trata de resucitar al famoso genio italiano del Renacimiento. Más recientemente, ha abordado la Metamorfosis de Kafka, en la que, en última instancia, pone un espejo ante nuestras propias monstruosidades.

Para su exposición en la Galería MD, Stéphane Levallois ha optado por un enfoque local, aunque radical, centrándose en primer lugar en los restos del puerto inglés Mulberry, frente a la costa de Arromanches-les-Bains. Convirtió su aspecto macizo y escultórico en un objeto de contemplación, que plasmó en varios formatos y con diferentes técnicas.

una vez agotado el tema de los cajones del antiguo puerto », explica, « me concentré en mi primer deseo, dibujar los acantilados y las rocas de Arromanches. Mi idea era dibujar sobre materiales que rozaran lo abstracto »

Para Stéphane Levallois, los dos temas elegidos expresan la historia de Arromanches y el interés que despierta en él este lugar de recuerdo único: un puente entre la historia y la abstracción, un puente entre la materia y la contemplación, un puente entre el mar y el cielo.

Vom 23. September bis zum 11. November 2023 präsentiert MD Gallery Un pont entre mer et ciel , eine Ausstellung von Stéphane Levallois.

Stéphane Levallois ist Absolvent der Ecole Supérieure d’Art Graphique Penninghen und war Schüler des polnischen Plakatkünstlers Roman Cieslewicz.

Im Jahr 2000 veröffentlichte er Noé, seinen ersten Comic, und zwei Jahre später drehte er einen Kurzfilm mit dem Titel Carcan, der unter dem Titel Zéro 1 in die Kinos kam. Seitdem hat dieser vielseitige Künstler immer wieder große Projekte zwischen der 7. und der 9. Kunst, wo er sich als genialer Comic-Autor etabliert hat. Er gestaltet auch das Design von Sammlerfiguren. Stéphane Levallois ist ein begnadeter Storyboarder und hat Hollywood erobert, indem er seinen Strich in den Dienst von Ridley Scott und Steven Spielberg, der Harry-Potter-Reihe oder Disney- und Marvel-Filmprojekten stellte…

Dieser facettenreiche Schöpfer demonstriert seine Leidenschaft für Literatur und Kunstgeschichte, indem er regelmäßig seine Inspirationen aus diesen Quellen schöpft. In Les disparues d’Orsay (Futuropolis/Musée d’Orsay) – einem fantastischen Abenteuer, in dem ein Museumswärter auf der Suche nach verschwundenen Musen in Gemälde von Meistern eintaucht – offenbart er seine geniale Strichführung, indem er im Stil von Klimt, Ingres, Picasso und Manet zeichnet. In Leonardo 2 Vinci (Futuropolis/Le Louvre) liefert er eine verblüffende Antizipationsgeschichte, in der die gefährdete Menschheit versucht, das berühmte italienische Renaissancegenie wiederzubeleben. In jüngster Zeit hat er sich Kafkas Metamorphose vorgenommen, um uns letztlich einen Spiegel vorzuhalten, der unsere eigenen Monstrositäten reflektiert.

Für seine Ausstellung in der MD Gallery wählte Stéphane Levallois einen lokalen, aber auch radikalen Ansatz, indem er sich zunächst auf die Überreste des englischen Hafens Mulberry vor der Küste von Arromanches-les-Bains konzentrierte. Aus ihrem massiven und skulpturalen Aussehen macht er ein Objekt der Kontemplation, das er in mehreren Formaten und mit verschiedenen Techniken wiedergibt.

nachdem ich das Thema der Senkkästen des alten Hafens erschöpft hatte », erklärt er, « konzentrierte ich mich auf meinen ersten Wunsch, die Klippen und Felsen von Arromanches zu zeichnen. Ich hatte die Idee, eine zeichnerische Arbeit mit Materialien zu machen, die an die Abstraktion grenzen. »

Die beiden ausgewählten Themen drücken für Stéphane Levallois die Geschichte von Arromanches und das Interesse aus, das dieser einzigartige Erinnerungsort in seinen Augen hervorruft: eine Brücke zwischen Geschichte und Abstraktion, eine Brücke zwischen Materie und Kontemplation, eine Brücke zwischen Meer und Himmel.

