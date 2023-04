Influences normandes 17 rue Colonel René Michel, 4 avril 2023, Arromanches-les-Bains.

Du 1er avril au 20 mai 2023, MD Gallery vous invite à découvrir une exposition intitulée Influences normandes .

En raison de sa lumière et de la diversité de ses paysages, du bocage au bord de mer, La Normandie a, de longue date, inspiré de grands peintres. Ceux qui y sont nés comme Boudin, Maurice Denis ou Raoul Dufy, ceux qui y ont séjourné comme Pissarro, Pierre Puvis de Chavanne ou, plus récemment, David Hockney.

De nombreux peintres normands sont à l’origine de mouvements majeurs de l’histoire de l’art ou ont contribué à la révolutionner : Jean-François Millet, membre fondateur de l’école de Barbizon dont la peinture réaliste influencera Claude Monet, père de l’impressionnisme, normand d’adoption et proche d’Eugène Boudin. Mais aussi Maurice Denis, théoricien des nabis et Louis Valtat, précurseur du fauvisme ou encore Raoul Dufy, l’un des maîtres de l’art moderne. Autant de générations d’artistes qui se sont succédées pour faire de la Normandie leur terrain d’observation et de restitution d’une réalité passée au prisme de l’imaginaire.

L’exposition Influence normande présente le travail sur papier d’artistes normands (des dessins originaux d’Eugène Boudin, Maurice Denis, Raoul et Jean Dufy, Louis Valtat) ainsi que d’artiste ayant résidé dans la région (Pissarro et Pierre Puvis de Chavanne). Comme une mise en abîme destinée à montrer que l’histoire d’amour entre les peintres et la Normandie ne se conjugue pas seulement au passé, cette exposition invite aussi à découvrir les oeuvres d’artistes contemporains en particulier d’une artiste sud-coréenne, Sun-Yea Oh, qui réside et travaille en Normandie où elle a, selon ses propres termes, découvert des trésors !.

Vendredi 2023-04-04 à ; fin : 2023-05-20

17 rue Colonel René Michel MD Gallery

Arromanches-les-Bains 14117 Calvados Normandie



From April 1 to May 20, 2023, MD Gallery invites you to discover an exhibition entitled Norman Influences.

Because of its light and the diversity of its landscapes, from the bocage to the seaside, Normandy has long inspired great painters. Those who were born there like Boudin, Maurice Denis or Raoul Dufy, those who stayed there like Pissarro, Pierre Puvis de Chavanne or, more recently, David Hockney.

Many Norman painters are at the origin of major movements in the history of art or have contributed to revolutionize it: Jean-François Millet, founding member of the Barbizon school whose realistic painting will influence Claude Monet, father of impressionism, Norman by adoption and close to Eugene Boudin. But also Maurice Denis, theorist of the Nabis and Louis Valtat, precursor of Fauvism or Raoul Dufy, one of the masters of modern art. So many generations of artists have succeeded one another in making Normandy their field of observation and restitution of a reality passed through the prism of the imaginary.

The exhibition Norman Influence presents the work on paper of Norman artists (original drawings by Eugene Boudin, Maurice Denis, Raoul and Jean Dufy, Louis Valtat) as well as artists who resided in the region (Pissarro and Pierre Puvis de Chavanne). As a mise en abyme intended to show that the love story between painters and Normandy is not only conjugated in the past, this exhibition also invites you to discover the works of contemporary artists, in particular a South Korean artist, Sun-Yea Oh, who lives and works in Normandy where she has, in her own words, discovered treasures!

Del 1 de abril al 20 de mayo de 2023, MD Gallery le invita a descubrir una exposición titulada Influencias normandas.

Por su luz y la diversidad de sus paisajes, del bocage a la orilla del mar, Normandía ha inspirado durante mucho tiempo a grandes pintores. Los que nacieron allí, como Boudin, Maurice Denis o Raoul Dufy, los que se quedaron, como Pissarro, Pierre Puvis de Chavanne o, más recientemente, David Hockney.

Muchos pintores normandos estuvieron en el origen de grandes movimientos de la historia del arte o contribuyeron a revolucionarlo: Jean-François Millet, miembro fundador de la escuela de Barbizon, cuya pintura realista influyó en Claude Monet, padre del Impresionismo, normando de adopción y cercano a Eugène Boudin. Pero también Maurice Denis, teórico de los Nabis y Louis Valtat, precursor del fauvismo, o Raoul Dufy, uno de los maestros del arte moderno. Tantas generaciones de artistas se han sucedido para hacer de Normandía su campo de observación y restitución de una realidad pasada a través del prisma de lo imaginario.

La exposición Normandy Influence presenta la obra sobre papel de artistas normandos (dibujos originales de Eugène Boudin, Maurice Denis, Raoul y Jean Dufy, Louis Valtat), así como de artistas que vivieron en la región (Pissarro y Pierre Puvis de Chavanne). Como una mise en abyme destinada a mostrar que la historia de amor entre los pintores y Normandía no es sólo cosa del pasado, esta exposición invita también a descubrir las obras de artistas contemporáneos, en particular de una artista surcoreana, Sun-Yea Oh, que vive y trabaja en Normandía, donde, según sus propias palabras, ¡ha descubierto tesoros!

Vom 1. April bis zum 20. Mai 2023 lädt MD Gallery Sie ein, eine Ausstellung mit dem Titel Influences normandes zu entdecken.

Aufgrund ihres Lichts und der Vielfalt ihrer Landschaften, von der Bocage bis zur Küste, hat die Normandie schon seit langem große Maler inspiriert. Geborene wie Boudin, Maurice Denis oder Raoul Dufy, Aufenthalter wie Pissarro, Pierre Puvis de Chavanne oder in jüngerer Zeit David Hockney.

Zahlreiche Maler aus der Normandie stehen am Anfang wichtiger Bewegungen in der Kunstgeschichte oder haben dazu beigetragen, diese zu revolutionieren: Jean-François Millet, Gründungsmitglied der Schule von Barbizon, dessen realistische Malerei Claude Monet beeinflusste, den Vater des Impressionismus, Wahl-Normanne und Vertrauter von Eugène Boudin. Aber auch Maurice Denis, Theoretiker der Nabis und Louis Valtat, Vorläufer des Fauvismus, oder Raoul Dufy, einer der Meister der modernen Kunst. So viele Künstlergenerationen haben die Normandie zu ihrem Beobachtungsfeld gemacht, um eine Realität wiederzugeben, die durch das Prisma der Vorstellungskraft gegangen ist.

Die Ausstellung Normannischer Einfluss zeigt Papierarbeiten normannischer Künstler (Originalzeichnungen von Eugène Boudin, Maurice Denis, Raoul und Jean Dufy, Louis Valtat) sowie von Künstlern, die in der Region wohnten (Pissarro und Pierre Puvis de Chavanne). Die südkoreanische Künstlerin Sun-Yea Oh lebt und arbeitet in der Normandie, wo sie, wie sie selbst sagt, Schätze entdeckt hat!

