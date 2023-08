RENCONTRE INTERNATIONALE GUITARE EN PIRENEUS 17 rue Cadene Alet-les-Bains, 26 août 2023, Alet-les-Bains.

Alet-les-Bains,Aude

Des guitaristes passionnés venant des 4 coins du monde se donnent rendez-vous dans les montagnes des Pyrénées pour y faire résonner leurs instruments.

Carlos Aravena- Natalia Juardo- Luis Soria- Daniel Torres Tear/Gilbert Imperial/ James Kline/ Duo franco-polonais Resonanita – Guy Jean Maggio et Bernadeta Midzialek..

2023-08-26 20:00:00 fin : 2023-08-26 . .

17 rue Cadene

Alet-les-Bains 11580 Aude Occitanie



Passionate guitarists from the 4 corners of the globe gather in the Pyrenean mountains to make their instruments resonate.

Carlos Aravena- Natalia Juardo- Luis Soria- Daniel Torres Tear/Gilbert Imperial/ James Kline/ Franco-Polish duo Resonanita ? Guy Jean Maggio and Bernadeta Midzialek.

Guitarristas apasionados de los 4 puntos cardinales se reúnen en las montañas de los Pirineos para hacer resonar sus instrumentos.

Carlos Aravena- Natalia Juardo- Luis Soria- Daniel Torres Tear/Gilbert Imperial/ James Kline/ Dúo franco-polaco Resonanita ? Guy Jean Maggio y Bernadeta Midzialek.

Passionierte Gitarristen aus der ganzen Welt treffen sich in den Bergen der Pyrenäen, um ihre Instrumente erklingen zu lassen.

Carlos Aravena- Natalia Juardo- Luis Soria- Daniel Torres Tear/Gilbert Imperial/ James Kline/ Französisch-polnisches Duo Resonanita? Guy Jean Maggio und Bernadeta Midzialek.

Mise à jour le 2023-08-18 par A.D.T. de l’Aude / OT – Limouxin