Murder Party « voyage dans le temps » 17 rue Barère de Vieuzac Vic-en-Bigorre, 2 décembre 2023, Vic-en-Bigorre.

Vic-en-Bigorre,Hautes-Pyrénées

» VOYAGE DANS LE TEMPS « , participation gratuite

Inscription seul.e ou avec une équipe déjà constituée, à partir de 12 ans

Amorce

1972, Thérèse, la patronne du bar du village, retrouve par hasard Raymond, ancien de la Gestapo reconverti en négociant en vin. Ses parents, aubergistes dans les années 40, ont été déportés il y a exactement 30 ans pour avoir servi de base à la résistance locale. Raymond n’est pas le bienvenu dans l’établissement et pour cause : c’est lui qui a commandité la rafle du 3 décembre 1942 qui a emporté Louise et René, les parents de Thérèse, ainsi que l’ensemble des résistants présents ce jour-là dans l’établissement. Mais Raymond insiste : le contexte était compliqué, et s’il reconnaît ne pas être blanc comme neige, il jure que ce matin-là, Louise était déjà morte, il l’a trouvée poignardée dans le cellier… Thérèse a un doute. Des rumeurs avaient bien couru à la Libération sur une histoire d’assassinat, mais elle était jeune et la perte de ses deux parents était bien assez insupportable comme ça.

Aujourd’hui elle veut savoir : sa mère a-t-elle été tuée par les Allemands lors de la rafle en se sacrifiant pour sauver Thérèse comme on l’a toujours raconté ? Ou bien a-t-elle été assassinée avant l’arrivée de la Gestapo comme le dit Raymond ? Mais par qui ? Et pourquoi ?

Pour l’aider dans sa quête de vérité, Thérèse contacte Edmonde & Rosalie un duo de détectives qui fait fureur en plein coeur des années hippies. Le tandem possède en effet une méthode qui apparemment a fait ses preuves dans la résolution d’affaires anciennes : grâce à un mélange psychotrope qui sollicite une partie inexploitée du cortex cérébral, elles parviennent à ouvrir des canaux de conscience supérieure qui permettent l’accès de nos projections astrales à notre mémoire collective.

Un véritable voyage dans le temps qui permet de mener l’enquête « comme si on y était »

Restauration possible au cours de la soirée.

2023-12-02 19:00:00 fin : 2023-12-02 23:30:00. EUR.

17 rue Barère de Vieuzac MJC

Vic-en-Bigorre 65500 Hautes-Pyrénées Occitanie



« TIME TRAVEL », free participation

Registration on your own or with an existing team, ages 12 and over

Primer

in 1972, Thérèse, the owner of the village bar, meets up by chance with Raymond, a former Gestapo soldier who has become a wine merchant. His parents, innkeepers in the 40s, were deported exactly 30 years ago for having served as a base for the local resistance. Raymond is not welcome in the establishment, and with good reason: it was he who ordered the round-up on December 3, 1942 that took Louise and René, Thérèse?s parents, as well as all the resistance fighters present in the establishment that day. But Raymond insists: the context was complicated, and while he admits to not being as clean as a whistle, he swears that Louise was already dead that morning, when he found her stabbed to death in the cellar? Thérèse had her doubts. There had been rumors of an assassination during the Liberation, but she was young and the loss of both her parents was unbearable enough.

Now she wants to know: was her mother killed by the Germans during the round-up, sacrificing herself to save Thérèse, as has always been rumored? Or was she murdered before the Gestapo arrived, as Raymond says? But by whom? And why?

To help her in her quest for the truth, Thérèse contacts Edmonde & Rosalie, a detective duo that was all the rage in the heart of the hippie years. The pair have a method that has apparently proved its worth in solving old cases: thanks to a psychotropic mixture that stimulates an unexploited part of the cerebral cortex, they are able to open channels of higher consciousness that allow our astral projections to access our collective memory.

A real journey back in time, allowing us to investigate « as if we were there »

Catering available throughout the evening

« VIAJE EN EL TIEMPO », entrada libre

Inscripción en solitario o con un equipo existente, a partir de 12 años

Primer

en 1972, Thérèse, la dueña del bar del pueblo, se encuentra por casualidad con Raymond, un antiguo oficial de la Gestapo que se ha convertido en comerciante de vinos. Sus padres, hosteleros en los años 40, fueron deportados hace exactamente 30 años por haber servido de base a la resistencia local. Raymond no es bienvenido en el establecimiento, y con razón: fue él quien ordenó la redada del 3 de diciembre de 1942 que se llevó a Louise y René, los padres de Thérèse, así como a todos los resistentes presentes ese día en el establecimiento. Pero Raymond insiste en que la situación era complicada y, aunque admite que no es tan puro como la nieve, jura que Louise ya estaba muerta aquella mañana, cuando la encontró apuñalada en el sótano.. Thérèse tenía sus dudas. Había habido rumores de un asesinato en la Liberación, pero ella era joven y la pérdida de sus padres ya era bastante insoportable.

Ahora quiere saber: ¿fue su madre asesinada por los alemanes durante la redada, sacrificándose para salvar a Thérèse, como siempre se ha rumoreado? ¿O fue asesinada antes de que llegara la Gestapo, como dice Raymond? ¿Pero por quién? ¿Por qué?

Para ayudarla en su búsqueda de la verdad, Thérèse se pone en contacto con Edmonde & Rosalie, un dúo de detectives que hizo furor en el corazón de los años hippies. Utilizando una mezcla psicotrópica que accede a una parte inexplotada de la corteza cerebral, son capaces de abrir canales de conciencia superior que permiten a nuestras proyecciones astrales acceder a nuestra memoria colectiva.

Un auténtico viaje en el tiempo que nos permite investigar « como si estuviéramos allí »

Catering disponible durante toda la velada

« VOYAGE DANS LE TEMPS », kostenlose Teilnahme

Anmeldung allein oder mit einem bereits bestehenden Team, ab 12 Jahren

Vorspann

1972: Thérèse, die Besitzerin der Dorfbar, trifft zufällig Raymond wieder, einen ehemaligen Gestapo-Mann, der sich zum Weinhändler umgeschult hat. Seine Eltern, die in den 40er Jahren Gastwirte waren, wurden vor genau 30 Jahren deportiert, weil sie als Basis für den örtlichen Widerstand dienten. Raymond ist in der Einrichtung aus gutem Grund nicht willkommen: Er war es, der die Razzia vom 3. Dezember 1942 in Auftrag gegeben hatte, bei der Thereses Eltern Louise und René sowie alle an diesem Tag in der Einrichtung anwesenden Widerstandskämpfer getötet wurden. Raymond beharrt darauf, dass die Situation kompliziert war, und obwohl er zugibt, dass er keine weiße Weste hat, schwört er, dass Louise an diesem Morgen bereits tot war, als er sie erstochen in der Speisekammer fand Thérèse hat Zweifel. Sie war jung und der Verlust ihrer beiden Eltern war schon unerträglich genug.

Heute will sie es wissen: Wurde ihre Mutter von den Deutschen bei der Razzia getötet, als sie sich opferte, um Therese zu retten, wie es immer wieder erzählt wurde? Oder wurde sie vor der Ankunft der Gestapo ermordet, wie Raymond behauptet? Aber von wem? Und warum?

Um ihr bei der Suche nach der Wahrheit zu helfen, kontaktiert Thérèse Edmonde & Rosalie, ein Detektivduo, das mitten in den Hippie-Jahren für Furore sorgte. Mithilfe einer psychotropen Mischung, die einen ungenutzten Teil der Großhirnrinde anspricht, öffnen sie Kanäle des höheren Bewusstseins, die unsere astralen Projektionen in unser kollektives Gedächtnis bringen.

Eine echte Zeitreise, die es ermöglicht, die Ermittlungen « wie von selbst » zu führen

Verpflegung während des Abends möglich

Mise à jour le 2023-10-30 par OT du Pays du Val d’Adour|CDT65