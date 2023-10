Atelier Théâtre & Emotions 17 rue Barère de Vieuzac Vic-en-Bigorre, 22 octobre 2023, Vic-en-Bigorre.

Vic-en-Bigorre,Hautes-Pyrénées

Des dimanches de Théâtre pour des stages animés par Clara VILLANUEVA de MYSOGENIAL.

4 journées de stages pour s’initier ou approfondir sa/la pratique de l’interprétation théâtrale : s’exprimer avec le corps et la voix, créer à partir des émotions, travailler des personnages et surtout découvrir, utiliser et développer les ressources que chacun et chacune a en soi.

Jouer, exprimer, créer, se surprendre. Passion et émotion sont à la source de notre créativité.

Places limitées à 12 participants, pour adultes et adolescents.

De 9h30 à 17h, avec pause repas partagée façon auberge espagnole.

Coût : forfaits annuels 4 dimanches 140€..

2023-10-22 09:30:00 fin : 2023-10-22 17:00:00. EUR.

17 rue Barère de Vieuzac MJC

Vic-en-Bigorre 65500 Hautes-Pyrénées Occitanie



Theater Sundays for workshops led by Clara VILLANUEVA of MYSOGENIAL.

4 days of workshops to initiate or deepen the practice of theatrical interpretation: expressing yourself with body and voice, creating from emotions, working with characters and, above all, discovering, using and developing the resources that each of us has within us.

Play, express, create, surprise. Passion and emotion are the source of our creativity.

Places limited to 12 participants, for adults and teenagers.

From 9.30 a.m. to 5 p.m., with a Spanish-style lunch break.

Cost: annual pass for 4 Sundays 140?

Domingos de teatro para talleres dirigidos por Clara VILLANUEVA de MYSOGENIAL.

4 días de talleres para aprender o mejorar tus habilidades de interpretación teatral: expresarte con el cuerpo y la voz, crear a partir de tus emociones, trabajar con personajes y, sobre todo, descubrir, utilizar y desarrollar los recursos que cada uno llevamos dentro.

Jugar, expresar, crear, sorprender. La pasión y la emoción son la fuente de nuestra creatividad.

Plazas limitadas a 12 participantes, para adultos y adolescentes.

De 9.30 a 17.00 horas, con una pausa compartida para comer.

Coste: abono anual para 4 domingos 140?

Theater-Sonntage für Praktika, die von Clara VILLANUEVA von MYSOGENIAL geleitet werden.

4 Tage Praktikum, um die Praxis des Theaterspielens zu erlernen oder zu vertiefen: sich mit Körper und Stimme ausdrücken, aus Emotionen heraus kreieren, Charaktere erarbeiten und vor allem die Ressourcen, die jeder und jede in sich trägt, entdecken, nutzen und entwickeln.

Spielen, ausdrücken, kreieren, sich selbst überraschen. Leidenschaft und Emotionen sind die Quelle unserer Kreativität.

Begrenzte Plätze für 12 Teilnehmer, für Erwachsene und Jugendliche.

Von 9:30 bis 17:00 Uhr, mit gemeinsamer Essenspause im Stil einer spanischen Herberge.

Kosten: Jahrespauschale für 4 Sonntage 140?

Mise à jour le 2023-10-13 par OT du Pays du Val d’Adour|CDT65