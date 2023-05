La MJC en fête ! 17 rue Barère de Vieuzac, 10 juin 2023, Vic-en-Bigorre.

Vic-en-Bigorre,Hautes-Pyrénées

Chaque année, la MJC clôture sa saison par une journée et une soirée de regroupement , démonstration et découvertes de ses ateliers clubs.

Dans la journée, les festivités commenceront à la MJC :

– Atelier de poterie offert à tous: modelage

– Olympiades du Club multisport animé par Bigorra Esport

– Remise des médailles, vernissage des installations artistiques extérieures

– « Auberge espagnole », organisé par le Collectif Mandela

– Autres surprises

La soirée spectacle aura lieu à 21h à l’Octav, avec au programme, les prestations des :

– Club théâtre enfants et adolescents menés par Pierre Pomès

– Club de danse Hip Hop enfants et adolescents menés par Moran de l’association Dans 6’T

– Club de danse salsa adulte mené par Franchesca

Buvette sur place !.

2023-06-10 à 14:00:00 ; fin : 2023-06-10 23:30:00. .

17 rue Barère de Vieuzac MJC

Vic-en-Bigorre 65500 Hautes-Pyrénées Occitanie



Each year, the MJC closes its season with a day and an evening of gathering, demonstration and discovery of its club workshops.

During the day, the festivities will start at the MJC :

– Pottery workshop offered to all: modeling

– Olympiads of the Multisport Club animated by Bigorra Esport

– Medal ceremony, vernissage of the outdoor art installations

– « Spanish meal », organized by the Collectif Mandela

– Other surprises

The evening show will take place at 9 pm at the Octav, with the program, the performances of :

– Theater club for children and teenagers led by Pierre Pomès

– Hip Hop dance club for children and teenagers led by Moran from the association Dans 6’T

– Salsa dance club for adults led by Franchesca

Refreshment bar on site!

Cada año, el MJC cierra su temporada con un día y una noche de encuentro, demostración y descubrimiento de los talleres de su club.

Durante el día, las festividades comenzarán en el MJC :

– Taller de cerámica propuesto a todos: modelado

– Olimpiadas del Club Multideporte animadas por Bigorra Esport

– Entrega de medallas, exposición de instalaciones artísticas al aire libre

– « Comida española », organizada por el Colectivo Mandela

– Otras sorpresas

El espectáculo nocturno tendrá lugar a las 21:00 h en el Octav, con las actuaciones de :

– Club de teatro para niños y adolescentes dirigido por Pierre Pomès

– Club de baile Hip Hop para niños y adolescentes dirigido por Moran de la asociación Dans 6’T

– Club de salsa para adultos dirigido por Franchesca

Bar de refrescos in situ

Jedes Jahr schließt das MJC seine Saison mit einem Tag und einem Abend ab, an dem die Workshops der Clubs zusammengeführt, vorgeführt und entdeckt werden.

Im Laufe des Tages beginnen die Feierlichkeiten im MJC:

– Töpferei-Workshop für alle: Modellieren

– Olympiade des Multisportclubs unter der Leitung von Bigorra Esport

– Verleihung der Medaillen, Vernissage der künstlerischen Installationen im Freien

– « Spanische Herberge, organisiert vom Mandela-Kollektiv

– Weitere Überraschungen

Die Abendshow findet um 21 Uhr im Octav statt. Auf dem Programm stehen die Auftritte von :

– Theaterclub Kinder und Jugendliche unter der Leitung von Pierre Pomès

– Hip-Hop-Tanzclub für Kinder und Jugendliche unter der Leitung von Moran vom Verein Dans 6’T

– Salsa-Tanzclub für Erwachsene, geleitet von Franchesca

Erfrischungsgetränke vor Ort!

Mise à jour le 2023-05-22 par OT du Pays du Val d’Adour|CDT65