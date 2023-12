NIGHTFUSS/ODDNELSON 17 rue Alsace Lorraine Rosporden, 20 janvier 2024, Rosporden.

Rosporden Finistère

Début : 2024-01-20 20:30:00

20h30 – NIGHT FUSS // Pop Rock

Le jeune trio brestois puise l’essentiel de ses influences dans la musicalité et l’énergie de la scène rock 90’s. En ajoutant à cela des textures sonores et des structures surprenantes inspirées du rock psychédélique/progressif et une patte rythmique résolument funk, cela donne ce qu’ils ont choisi d’appeler du “Tight Rock”. Brut et soigné. Tantôt agressif, tantôt atmosphérique.

22h30 – ODDNELSON // Rock énergique

Duo rock à tendance Stoner. Formé en 2016 par Gui et Erwan, le groupe s’inspire de formations comme Royal Blood ou Death From Above pour leur habileté à mêler puissance et mélodies pop… à deux seulement. Less is more.

17 rue Alsace Lorraine Centre culturel

Rosporden 29140 Finistère Bretagne



