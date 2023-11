Signé Nature l’expo photo et nature 17 Rue 2 Frères La Courtine, 18 novembre 2023, La Courtine.

La Courtine,Creuse

L’association SILVA vous invite à l’exposition « Signé Nature » expo photo & nature avec au programme la projection au cinéma Le Marchois, « L’étang des landes » de Vincent Primault et Carmen Munoz Pastor.

Projection le samedi 18 novembre à 15h suivi du vernissage à 18h.

2023-11-18 fin : 2023-11-19 19:00:00. EUR.

17 Rue 2 Frères

La Courtine 23100 Creuse Nouvelle-Aquitaine



The SILVA association invites you to the « Signé Nature » photo & nature exhibition, with a screening at Le Marchois cinema of « L’étang des landes » by Vincent Primault and Carmen Munoz Pastor.

Screening on Saturday November 18 at 3pm, followed by the vernissage at 6pm

La asociación SILVA le invita a la exposición de fotografía y naturaleza « Signé Nature », con la proyección en el cine Le Marchois de « L’étang des landes » de Vincent Primault y Carmen Muñoz Pastor.

Proyección el sábado 18 de noviembre a las 15.00 h, seguida de un preestreno a las 18.00 h

Der Verein SILVA lädt Sie zur Ausstellung « Signé Nature » Fotoausstellung & Natur ein. Auf dem Programm steht auch die Filmvorführung im Kino Le Marchois, « L’étang des landes » von Vincent Primault und Carmen Munoz Pastor.

Vorführung am Samstag, den 18. November um 15 Uhr, gefolgt von der Vernissage um 18 Uhr

Mise à jour le 2023-11-07 par Creuse Tourisme