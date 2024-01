Concert annuel de l’accordéon club 17 route du vin Bergheim, samedi 3 février 2024.

Bergheim Haut-Rhin

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-03 20:00:00

fin : 2024-02-03 22:00:00

L’accordéon club Pelzkappel vous propose un très beau concert avec les frères Boucliers (Dimitri et Julien) au centre social et culturel !

Vibrez au son des accordéons de l’accordéon club Pelzkappel et des Frères Boucliers, Dimitri et Julien (au violon et à l’accordéon) le temps d’un concert au centre social et culturel de Bergheim !

17 route du vin

Bergheim 68750 Haut-Rhin Grand Est



Mise à jour le 2024-01-06 par Office de tourisme du pays de Ribeauvillé et Riquewihr