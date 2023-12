Saint-Sylvestre à la Source Bleue : Danse, karaoké et blind test. 17 route du Val Cusance Catégories d’Évènement: Cusance

Doubs Saint-Sylvestre à la Source Bleue : Danse, karaoké et blind test. 17 route du Val Cusance, 31 décembre 2023, Cusance. Cusance Doubs

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2023-12-31

fin : 2023-12-31 . Menu : 89€

Opéra de Foie Gras, gelée de fruits rouges, toast de brioche, chutney de figues et oignons.

Homard entier rôti décortiqué (170g) servi tiède en crème de persillade (ail persil, beurre, crème)

Filet de bœuf français poêlé au beurre de Passavant avec sa sauce Morilles et ses pommes de terres à la lyonnaise et légumes frais du chef.

Fromage

Dessert du chef

1 coupe de Champagne (En apéritif ou avec le dessert) Cotillons offerts

Attention places limitées

Réservation obligatoire au 03 81 84 12 82. .

17 route du Val Restaurant la Source Bleue

Cusance 25110 Doubs Bourgogne-Franche-Comté

