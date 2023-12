CONCERT DE SAINTE CÉCILE 17 route des Forges Golbey, 4 décembre 2023, Golbey.

Golbey,Vosges

L’orchestre d’harmonie de Golbey célébrera la Sainte Cécile au Centre Culturel de Golbey le 10 décembre à 15h30. Avec la participation de la Chorale « Coup de Chœur » de Golbey et » A Tout Bout d’Chants » de Mirecourt.

Sous la baguette d’Arnaud George, ces ensembles vous interpréteront des œuvres originales pour orchestre mais aussi des musiques de films et des airs bien connus…

Joignez-vous à nous pour une après-midi magique et inoubliable, découvrez la passion de nos musiciens et les voix enchanteresses de nos choristes !. Tout public

Dimanche 2023-12-10 15:30:00 fin : 2023-12-10 17:30:00. 0 EUR.

17 route des Forges 2 rue Jean Bossu

Golbey 88190 Vosges Grand Est



The Golbey Concert Band will celebrate Saint Cecilia’s Day at the Centre Culturel de Golbey on December 10 at 3:30pm. With the participation of the « Coup de Ch?ur » choir from Golbey and the « A Tout Bout d?Chants » choir from Mirecourt.

Under the baton of Arnaud George, these ensembles will perform original works for orchestra, as well as film music and well-known arias?

Join us for a magical and unforgettable afternoon, and discover the passion of our musicians and the enchanting voices of our choristers!

La Banda de Música de Golbey celebrará la fiesta de Santa Cecilia en el Centro Cultural de Golbey el 10 de diciembre a las 15.30 horas. Con la participación del coro « Coup de Chœur » de Golbey y « A Tout Bout d’Chants » de Mirecourt.

Bajo la batuta de Arnaud George, estos conjuntos interpretarán obras orquestales originales, así como música de películas y arias conocidas..

Acompáñenos en una tarde mágica e inolvidable y descubra la pasión de nuestros músicos y las encantadoras voces de nuestros coristas

Das Blasorchester von Golbey wird am 10. Dezember um 15:30 Uhr im Kulturzentrum von Golbey die Heilige Cäcilie feiern. Mit dabei sind die Chöre « Coup de Ch?ur » aus Golbey und « A Tout Bout d?Chants » aus Mirecourt.

Unter der Leitung von Arnaud George werden diese Ensembles Originalwerke für Orchester, aber auch Filmmusik und bekannte Melodien vortragen

Erleben Sie mit uns einen magischen und unvergesslichen Nachmittag, entdecken Sie die Leidenschaft unserer Musiker und die bezaubernden Stimmen unserer Chorsänger!

Mise à jour le 2023-11-29 par OT EPINAL ET SA REGION