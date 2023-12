EXPOSITION VENTE : MOSAÏQUES ET AUTRES TRÉSORS 17 Route de Woinville Saint-Mihiel, 1 décembre 2023, Saint-Mihiel.

Saint-Mihiel,Meuse

Une exposition d’objets et tableaux en mosaïque, uniques dans leur décoration. Créations de Valérie Herbeth.

Vous pourrez découvrir dans un cadre authentique, des objets décorés de façon unique. Peut être trouverez vous LE cadeau qui vous manquait pour Noël. Si les créneaux proposés ne vous conviennent pas, vous pouvez prendre rendez vous à un autre moment.. Tout public

Samedi 2023-12-09 14:30:00 fin : 2023-12-17 18:00:00. 0 EUR.

17 Route de Woinville

Saint-Mihiel 55300 Meuse Grand Est



An exhibition of mosaic objects and paintings, unique in their decoration. Creations by Valérie Herbeth.

You’ll discover uniquely decorated objects in an authentic setting. Maybe you’ll find THE gift you’ve been missing for Christmas. If the proposed time slots don’t suit you, you can make an appointment at another time.

Una exposición de objetos y pinturas de mosaico únicos. Creados por Valérie Herbeth.

En un entorno auténtico, podrá descubrir objetos decorados de forma única. Quizá encuentre EL regalo que le faltaba para Navidad. Si los horarios propuestos no le convienen, puede concertar una cita en otro momento.

Eine Ausstellung von Mosaikobjekten und -bildern, die in ihrer Dekoration einzigartig sind. Kreationen von Valérie Herbeth.

In einem authentischen Rahmen können Sie einzigartig dekorierte Objekte entdecken. Vielleicht finden Sie hier DAS Geschenk, das Ihnen zu Weihnachten noch gefehlt hat. Wenn Ihnen die angebotenen Zeitfenster nicht zusagen, können Sie sich auch zu einem anderen Zeitpunkt verabreden.

