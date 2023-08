Exposition-promenade au jardin de Michel Foucault 17 Route de Poitiers Saint-Martin-la-Pallu, 17 septembre 2023, Saint-Martin-la-Pallu.

Dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine, l’association Le Jardin de Michel Foucault propose une exposition-promenade multimédia sur Michel Foucault, composée de panneaux, de tableaux-citations, de montages sonores et vidéo enrichie de nouveaux panneaux sur Daniel Defert, son compagnon décedé cette année, et sur la folie en lien avec la table ronde.

De 10h à 12h30 et de 14h à 18h dans le jardin de l’ancienne maison de la famille Foucault.

Une table ronde, intitulée : psychiatrie : nouvelles approches ?

A travers de nombreux écrits, Michel Foucault a montré que nos représentations collectives de la folie ont considérablement varié au cours des siècles. Ses travaux ont alimenté d’importants débats qui ont conduit à remettre en cause les notions de maladie mentale et d’internement ainsi que les modalités traditionnelles de prise en charge des patients..

As part of the European Heritage Days, the association Le Jardin de Michel Foucault (Michel Foucault’s Garden) is offering a multimedia exhibition-walk on Michel Foucault, featuring panels, tableaux-citations, sound and video montages, enriched by new panels on Daniel Defert, his companion who passed away this year, and on madness in connection with the round table.

From 10 a.m. to 12:30 p.m. and from 2 p.m. to 6 p.m. in the garden of the former Foucault family home.

A round table, entitled: Psychiatry: new approaches?

Through his many writings, Michel Foucault has shown that our collective representations of madness have varied considerably over the centuries. His work has fuelled important debates that have challenged notions of mental illness and internment, as well as traditional ways of caring for patients.

En el marco de las Jornadas Europeas del Patrimonio, la asociación Le Jardin de Michel Foucault propone una exposición multimedia itinerante sobre Michel Foucault, compuesta por paneles, cuadros y citas, montajes sonoros y de vídeo, enriquecida con nuevos paneles sobre Daniel Defert, su compañero fallecido este año, y sobre la locura en relación con la Mesa Redonda.

De 10.00 a 12.30 h. y de 14.00 a 18.00 h. en el jardín de la antigua casa de la familia Foucault.

Una mesa redonda titulada: Psiquiatría: ¿nuevos enfoques?

A través de sus numerosos escritos, Michel Foucault ha demostrado que nuestras representaciones colectivas de la locura han variado considerablemente a lo largo de los siglos. Su obra ha alimentado importantes debates que han llevado a cuestionar las nociones de enfermedad mental y de internamiento, así como las formas tradicionales de atención a los pacientes.

Im Rahmen der Europäischen Tage des Denkmals bietet der Verein Le Jardin de Michel Foucault eine multimediale Ausstellung-Spaziergang über Michel Foucault an, die aus Tafeln, Zitattafeln, Ton- und Videomontagen besteht und um neue Tafeln über Daniel Defert, seinen in diesem Jahr enttäuschten Gefährten, und über den Wahnsinn in Verbindung mit der Tafelrunde erweitert wurde.

Von 10.00 bis 12.30 Uhr und von 14.00 bis 18.00 Uhr im Garten des ehemaligen Hauses der Familie Foucault.

Ein runder Tisch mit dem Titel: Psychiatrie: neue Ansätze?

Durch zahlreiche Schriften hat Michel Foucault gezeigt, dass unsere kollektiven Vorstellungen vom Wahnsinn im Laufe der Jahrhunderte erheblich variiert haben. Seine Werke haben wichtige Debatten angeregt, die dazu geführt haben, dass die Begriffe Geisteskrankheit und Internierung sowie die traditionellen Modalitäten der Patientenbetreuung in Frage gestellt wurden.

