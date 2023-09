Roadtrip du Musée 17 Route de Marnay Azay-le-Rideau, 7 octobre 2023, Azay-le-Rideau.

Azay-le-Rideau,Indre-et-Loire

Chaque 2ème Samedi du mois, sortez vos véhicules et participer au Roadtrip du Musée Maurice Dufresne. Au programme :

Café de bienvenue à 10h15, visite du Muséede 10h30 à 12h, apéritif et repas au restaurant Chez Jeannot du Musée à 12h15, photo de groupe et remise du RoadBook à 14h, départ pour une.

Samedi 2023-10-07 10:00:00 fin : 2023-10-07 18:30:00. 85 EUR.

17 Route de Marnay

Azay-le-Rideau 37190 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire



Every 2nd Saturday of the month, get out your vehicles and participate in the Maurice Dufresne Museum Roadtrip. On the program:

Welcome coffee at 10:15 am, visit of the Museum from 10:30 am to 12:00 pm, aperitif and lunch at the Museum’s Chez Jeannot restaurant at 12:15 pm, group photo and delivery of the RoadBook at 2:00 pm, departure for a

Todos los segundos sábados de mes, saquen sus vehículos y participen en el Roadtrip del Museo Maurice Dufresne. En el programa:

Café de bienvenida a las 10.15 h, visita del Museo de 10.30 h a 12 h, aperitivo y comida en el restaurante Chez Jeannot del Museo a las 12.15 h, foto de grupo y entrega del RoadBook a las 14 h, salida para un

Jeden zweiten Samstag im Monat können Sie Ihre Fahrzeuge ausfahren und am Roadtrip des Museums Maurice Dufresne teilnehmen. Auf dem Programm stehen:

Begrüßungskaffee um 10:15 Uhr, Besuch des Museums von 10:30 bis 12:00 Uhr, Aperitif und Essen im Restaurant Chez Jeannot des Museums um 12:15 Uhr, Gruppenfoto und Übergabe des Roadbooks um 14:00 Uhr, Abfahrt für eine Fahrt

Mise à jour le 2023-07-11 par Azay-Chinon Val de Loire Tourisme