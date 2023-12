Malagar autrement – Entre les vignes, Mauriac et Toulouse-Lautrec 17 route de Malagar Saint-Maixant Catégories d’Évènement: Gironde

Saint-Maixant Malagar autrement – Entre les vignes, Mauriac et Toulouse-Lautrec 17 route de Malagar Saint-Maixant, 10 novembre 2024, Saint-Maixant. Saint-Maixant Gironde

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-11-10 11:30:00

fin : 2024-11-10 17:30:00 Du Domaine de Malagar au Château Toulouse-Lautrec, cette journée est une rencontre avec l’histoire de deux propriétés viticoles de l’Entre-deux-Mers et du Sud-Gironde. Chez François Mauriac comme chez Henri de Toulouse-Lautrec, les saveurs de la Gironde ne sont jamais loin.. Pour mieux comprendre les liens que ces deux grands artistes amoureux ont tissés avec le territoire. Au programme… – 11h30, une visite guidée de Malagar sur François Mauriac, écrivain-viticulteur

– 16h, une visite guidée historique et oeno-touristique au Château Toulouse-Lautrec Réservation obligatoire.

Du Domaine de Malagar au Château Toulouse-Lautrec, cette journée est une rencontre avec l’histoire de deux propriétés viticoles de l’Entre-deux-Mers et du Sud-Gironde. Chez François Mauriac comme chez Henri de Toulouse-Lautrec, les saveurs de la Gironde ne sont jamais loin.. Pour mieux comprendre les liens que ces deux grands artistes amoureux ont tissés avec le territoire. Au programme… – 11h30, une visite guidée de Malagar sur François Mauriac, écrivain-viticulteur

– 16h, une visite guidée historique et oeno-touristique au Château Toulouse-Lautrec Réservation obligatoire

Du Domaine de Malagar au Château Toulouse-Lautrec, cette journée est une rencontre avec l’histoire de deux propriétés viticoles de l’Entre-deux-Mers et du Sud-Gironde. Chez François Mauriac comme chez Henri de Toulouse-Lautrec, les saveurs de la Gironde ne sont jamais loin.. Pour mieux comprendre les liens que ces deux grands artistes amoureux ont tissés avec le territoire. Au programme… – 11h30, une visite guidée de Malagar sur François Mauriac, écrivain-viticulteur

– 16h, une visite guidée historique et oeno-touristique au Château Toulouse-Lautrec Réservation obligatoire EUR.

17 route de Malagar Centre François Mauriac de Malagar

Saint-Maixant 33490 Gironde Nouvelle-Aquitaine

Mise à jour le 2023-12-15 par OT Sauternes Graves Landes Girondines Détails Catégories d’Évènement: Gironde, Saint-Maixant Autres Code postal 33490 Lieu 17 route de Malagar Adresse 17 route de Malagar Centre François Mauriac de Malagar Ville Saint-Maixant Departement Gironde Lieu Ville 17 route de Malagar Saint-Maixant Latitude 44.58007 Longitude -0.23896 latitude longitude 44.58007;-0.23896

17 route de Malagar Saint-Maixant Gironde https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-maixant/