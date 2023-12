Malagar au coeur de la course 17 route de Malagar Saint-Maixant, 20 octobre 2024, Saint-Maixant.

Saint-Maixant Gironde

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-10-20 09:30:00

fin : 2024-10-20 13:30:00

Le Centre François Mauriac de Malagar s’engage auprès de la Ligue contre le cancer Gironde, dans le cadre d’Octobre Rose, et organise un rendez-vous sportif et caritatif. Dans le cadre de « Malagar au coeur de la course », vous pourrez participer, au choix, à un trail nature de 10 km ou de 5 km, à une randonnée de 10 km ou à une course enfants pour les 7-13 ans, le tout au départ du Domaine de Malagar.

Les frais d’inscription seront reversés dans leur intégralité à La Ligue contre le cancer Gironde.

Programme et horaires à venir : malagar.fr.

17 route de Malagar Centre François Mauriac de Malagar

Saint-Maixant 33490 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Mise à jour le 2023-12-15 par OT Sauternes Graves Landes Girondines