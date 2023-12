Malagar autrement – Les Noctambules de Septembre 17 route de Malagar Saint-Maixant, 27 septembre 2024, Saint-Maixant.

Saint-Maixant Gironde

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-09-27 20:00:00

fin : 2024-09-27 22:00:00

Une visite guidée et lectures dans la Maison et le Parc de Malagar, à la nuit tombée, dans le cadre des Noctambules de Septembre..



17 route de Malagar Centre François Mauriac de Malagar

Saint-Maixant 33490 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Mise à jour le 2023-12-21 par OT Sauternes Graves Landes Girondines