Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-09-22 10:00:00

fin : 2024-09-22 18:00:00 Dans le cadre de la manifestation nationale, le Domaine de Malagar ouvre les portes le dimanche 22 septembre : visites guidées gratuites de la Maison récemment restaurée de François Mauriac et accès à l’exposition permanente. Programme complet et horaires à venir : malagar.fr Réservation fortement recommandée..

17 route de Malagar Centre François Mauriac de Malagar

Saint-Maixant 33490 Gironde Nouvelle-Aquitaine

