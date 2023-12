Toile Étoiles 17 route de Malagar Saint-Maixant Catégories d’Évènement: Gironde

Début : 2024-07-25 20:00:00

fin : 2024-07-26 23:30:00 Jeudi 25 juillet – TOILE à 22H

Projection gratuite d’un film en plein air, tout public, dans le Parc de Malagar.

Programme : « Le Chêne » de Laurent Charbonnier et Michel Seydoux.

En partenariat avec Ciné Passion. Vendredi 26 juillet – ETOILES à partir de 20H

Animations gratuites autour de l’astronomie dans le Parc de Malagar : observation sous les étoiles, conférences, ateliers… jusqu’à minuit.

En partenariat avec l’association des Astronomes de Gironde et Cap Sciences Bordeaux. Sur réservation..

17 route de Malagar Centre François Mauriac de Malagar

Saint-Maixant 33490 Gironde Nouvelle-Aquitaine

